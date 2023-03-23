Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Спілкуватися з ChatGPT можна в Telegram: як це зробити arrow

Спілкуватися з ChatGPT можна в Telegram: як це зробити

23 березня 2023 18:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як використовувати ChatGPT у Telegram — проста інструкція
Використовувати функції чатбота можна й у месенджері
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

З моменту виходу штучного інтелекту ChatGPT активні обговорення не вщухають. Розробники OpenAI продовжують розвивати чатбот. А недавно офіційно відкрили його для доступу до інших програм. За допомогою випущеного ними інтерфейсу (API) ентузіасти та професійні розробники тепер можуть встановити зв'язок зі своїми програмами та використовувати у них можливості нейромережі.

ChatGPT для зручності можна використовувати й у популярному месенджері Telegram. Розбираємося, як це зробити. 

Читайте також:

Для чого боти в Telegram на основі ChatGPT 

Використання ChatGPT через Telegram може бути корисним з кількох причин:

  1. Зручність взаємодії: Telegram є одним з найпопулярніших месенджерів у світі, і багато людей вже використовують його для спілкування з друзями та колегами. Використання ChatGPT через Telegram дозволяє зручно взаємодіяти з інтелектуальною системою штучного інтелекту, не виходячи з месенджера.

  2. Telegram підтримує багато корисних функцій, які можуть бути використані разом з ChatGPT. Наприклад, ви можете створювати групові чати, щоб спілкуватися зі своїми друзями або колегами, використовувати ботів-помічників для підтримки вашого бізнесу або розповіді про останні новини.

  3. Використання Telegram дозволяє звертатися до ChatGPT з будь-якого пристрою, який підтримує мобільні додатки або вебклієнти.

  4. Конфіденційність: месенджер має потужні інструменти для захисту приватності, такі як зашифрований обмін повідомленнями, можливість видалення повідомлень та сесій, Telegram-боти, які не зберігають інформацію про користувачів.

  5. Швидкий доступ до інформації: ChatGPT може надати корисну інформацію з різних областей.

Для чого боти в Telegram на основі ChatGPT

Telegram-боти на основі ChatGPT — які є обмеження

Оскільки доступ до системи не вільний, розробники сторонніх програм повинні платити за обробку запитів нейромережею.

Тому в більшості Telegram-ботів доведеться оформляти підписку або докуповувати токени після того, як закінчиться безкоштовна кількість наданих для роботи даних.

У деяких ботах ліміт оновлюється щодня, раз на тиждень або на місяць, тому можна обійтися без оплати, але ви зможете ставити лише по 15–20 питань. Кількість залежить від обсягу введеного тексту та складності обробки.

Наприклад, безкоштовні токени закінчуються швидше у режимі осмисленого діалогу зі збереженням у пам'яті робота попередніх відповідей.

Telegram-боти на основі ChatGPT — які є обмеження

Які боти у Telegram на основі ChatGPT можна спробувати

Наразі не існує жодного офіційного бота у Telegram на основі ChatGPT. Проте, якщо ви хочете спробувати взаємодіяти з GPT через месенджер, можна спробувати такі варіанти: 

  • @chatgpt_tgm_bot — 4000 безкоштовних токенів (4000 —  букв, кирилиця) на день;
  • @gpt3_unlim_chatbot — 20 тис. безкоштовних токенів;
  • @GPT_chat_chatgpt_bot — 20 тис. безкоштовних токенів;
  • @Ukraine_ChatGPT_bot
  • @chatsgpts_bot — 50 тис. безкоштовних токенів.

Сама нейромережа пропонує скористатися в месенджері BotFather, щоб створити свій власний бот.

Які боти у Telegram на основі ChatGPT можна спробувати

Як використовувати ChatGPT в Telegram

Щоб використовувати ChatGPT в Telegram, необхідно знайти та встановити бота. Ось як це зробити:

  • зайдіть в Telegram і знайдіть бота @BotFather;
  • натисніть на кнопку "Start" і напишіть команду /newbot;
  • слідуйте інструкціям @BotFather та вкажіть ім'я для свого бота;
  • отримайте токен для свого бота від @BotFather. Він буде потрібен для подальшого використання бота.

Принцип роботи з ChatGPT через Telegram-ботів не відрізняється від того, як це відбувається на офіційному сайті OpenAI. Ви вводите запит у поле для повідомлення та відправляєте віртуальному співрозмовнику, він відповідає одразу або після невеликої затримки. Час очікування залежить від завантаження серверів, а також від складності та довжини питання.

Як використовувати ChatGPT в Telegram

Раніше ми розповідали, що вміє нова версія нейромережі GPT-4, чим вона краща за попередню, для кого вона доступна та як її протестувати.

Нагадаємо, ми писали, що у вівторок, 20 березня, Google розпочав публічний випуск свого чатбота зі штучним інтелектом під назвою Bard. Компанія шукає користувачів і відгуки, щоб завоювати позиції на Microsoft Corp у стрімких перегонах технологій штучного інтелекту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:40 Яке свято відзначають 24 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

20:37 Іспанія надішле першу партію танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня

20:24 Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

20:12 Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:08У Генштабі заявили, що окупанти досі перебувають у Новій Каховці

20:06 Як смачно приготувати молоду капусту: рецепт закуски, що підкорив Instagram

20:04 Байден їде до Канади: про що говоритиме з Трюдо

Новина з фото

20:00 Корисні продукти для здорового сну: рекомендації МОЗ

19:47 Народна синоптикиня попередила мешканців кількох регіонів про невеликий дощ

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:26 Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці

Новина з відео

17:30 На Одещині затвердили дати весняних канікул

Новина з відео

16:51 На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Новина з відео

14:09 Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

Новина з відео

13:54 Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Новина з відео

13:44 Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

Новина з відео

13:20 Рибалка майже на мільйон: правоохоронці Одещини викрили браконьєра

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Актуальне по темі

None 23 Березень 20:10

Яке свято відзначають 24 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 23 Березень 20:38

Іспанія надішле першу партію танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня

None 23 Березень 20:24

Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

None 23 Березень 20:12

Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB