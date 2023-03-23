Як використовувати ChatGPT у Telegram — проста інструкція

Використовувати функції чатбота можна й у месенджері

З моменту виходу штучного інтелекту ChatGPT активні обговорення не вщухають. Розробники OpenAI продовжують розвивати чатбот. А недавно офіційно відкрили його для доступу до інших програм. За допомогою випущеного ними інтерфейсу (API) ентузіасти та професійні розробники тепер можуть встановити зв'язок зі своїми програмами та використовувати у них можливості нейромережі.

ChatGPT для зручності можна використовувати й у популярному месенджері Telegram. Розбираємося, як це зробити.

Для чого боти в Telegram на основі ChatGPT

Використання ChatGPT через Telegram може бути корисним з кількох причин:

Зручність взаємодії: Telegram є одним з найпопулярніших месенджерів у світі, і багато людей вже використовують його для спілкування з друзями та колегами. Використання ChatGPT через Telegram дозволяє зручно взаємодіяти з інтелектуальною системою штучного інтелекту, не виходячи з месенджера. Telegram підтримує багато корисних функцій, які можуть бути використані разом з ChatGPT. Наприклад, ви можете створювати групові чати, щоб спілкуватися зі своїми друзями або колегами, використовувати ботів-помічників для підтримки вашого бізнесу або розповіді про останні новини. Використання Telegram дозволяє звертатися до ChatGPT з будь-якого пристрою, який підтримує мобільні додатки або вебклієнти. Конфіденційність: месенджер має потужні інструменти для захисту приватності, такі як зашифрований обмін повідомленнями, можливість видалення повідомлень та сесій, Telegram-боти, які не зберігають інформацію про користувачів. Швидкий доступ до інформації: ChatGPT може надати корисну інформацію з різних областей.

Telegram-боти на основі ChatGPT — які є обмеження

Оскільки доступ до системи не вільний, розробники сторонніх програм повинні платити за обробку запитів нейромережею.

Тому в більшості Telegram-ботів доведеться оформляти підписку або докуповувати токени після того, як закінчиться безкоштовна кількість наданих для роботи даних.

У деяких ботах ліміт оновлюється щодня, раз на тиждень або на місяць, тому можна обійтися без оплати, але ви зможете ставити лише по 15–20 питань. Кількість залежить від обсягу введеного тексту та складності обробки.

Наприклад, безкоштовні токени закінчуються швидше у режимі осмисленого діалогу зі збереженням у пам'яті робота попередніх відповідей.

Які боти у Telegram на основі ChatGPT можна спробувати

Наразі не існує жодного офіційного бота у Telegram на основі ChatGPT. Проте, якщо ви хочете спробувати взаємодіяти з GPT через месенджер, можна спробувати такі варіанти:

@chatgpt_tgm_bot — 4000 безкоштовних токенів (4000 — букв, кирилиця) на день;

@gpt3_unlim_chatbot — 20 тис. безкоштовних токенів;

@GPT_chat_chatgpt_bot — 20 тис. безкоштовних токенів;

@Ukraine_ChatGPT_bot

@chatsgpts_bot — 50 тис. безкоштовних токенів.

Сама нейромережа пропонує скористатися в месенджері BotFather, щоб створити свій власний бот.

Як використовувати ChatGPT в Telegram

Щоб використовувати ChatGPT в Telegram, необхідно знайти та встановити бота. Ось як це зробити:

зайдіть в Telegram і знайдіть бота @BotFather;

натисніть на кнопку "Start" і напишіть команду /newbot;

слідуйте інструкціям @BotFather та вкажіть ім'я для свого бота;

отримайте токен для свого бота від @BotFather. Він буде потрібен для подальшого використання бота.

Принцип роботи з ChatGPT через Telegram-ботів не відрізняється від того, як це відбувається на офіційному сайті OpenAI. Ви вводите запит у поле для повідомлення та відправляєте віртуальному співрозмовнику, він відповідає одразу або після невеликої затримки. Час очікування залежить від завантаження серверів, а також від складності та довжини питання.

Раніше ми розповідали, що вміє нова версія нейромережі GPT-4, чим вона краща за попередню, для кого вона доступна та як її протестувати.

Нагадаємо, ми писали, що у вівторок, 20 березня, Google розпочав публічний випуск свого чатбота зі штучним інтелектом під назвою Bard. Компанія шукає користувачів і відгуки, щоб завоювати позиції на Microsoft Corp у стрімких перегонах технологій штучного інтелекту.