Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Стало известно, могут ли российские спецслужбы читать диалоги в Telegram arrow

Стало известно, могут ли российские спецслужбы читать диалоги в Telegram

23 июля 2023 14:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, могут ли российские спецслужбы читать диалоги в Telegram
Российские хакеры. Иллюстративное фото: freepik.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Недавно издание The New York Times сообщило, что спецслужбы России могут читать ваши личные сообщения в Telegram, Signal и WhatsApp. В свою очередь украинские журналисты решили выяснить, действительно ли это так.

В этом разбиралось издание "Куншт".

Читайте также:

Надежны ли Whatsapp и Signal

Журналисты исследовали, что мессенджеры Whatsapp и Signal надежно зашифровали. Это означает, что если любой хакер захочет зайти на вашу страницу, то он не сможет прочесть переписку.

Недостатки Telegram

В то же время у Telegram есть возможность скрыть только "секретные чаты", а именно те, которые вы лично будете шифровать. Чтобы это сделать, необходимо выбрать функцию в списке контактов перед тем, как начать писать сообщение. Ваш существующий диалог тоже можно превратить в секретный чат.

Российские спецслужбы действительно имеют возможность просматривать ваши диалоги, однако только тогда, когда вы пользуетесь российскими операторами связи или мессенджерами, находящимися на территории государства-агрессора.

Как защитить свою страницу

  • Загрузите VPN. Для лучшего эффекта следует пользоваться платными приложениями, где понятна модель монетизации.
  • Также можно настроить в мессенджерах отказ от peer-to-peer вызовов (от человека к человеку).
  • Лучше отказаться от приложений, которые не являются важными или которые подозревают в передаче информации третьим сторонам.

Опасные характеристики Telegram

В этом мессенджере отсутствует сквозное шифрование по умолчанию. Также непонятно, какая связь имеет Telegram с российскими властями.

Кроме того, есть случаи, когда за украинскими активистами и российскими оппозиционерами следили по этому приложению.

"Нельзя считать этот мессенджер защищенным, а его использование на оккупированных территориях или близко к ним может быть очень опасным", — отметили в издании.

Напомним, ранее экспертам по экономической безопасности удалось разоблачить новую мошенническую схему. В настоящее время злоумышленники подделывают фотографии кредитных карт, используя чат-боты в Telegram.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз