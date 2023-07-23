Стало известно, могут ли российские спецслужбы читать диалоги в Telegram

Российские хакеры. Иллюстративное фото: freepik.com

Недавно издание The New York Times сообщило, что спецслужбы России могут читать ваши личные сообщения в Telegram, Signal и WhatsApp. В свою очередь украинские журналисты решили выяснить, действительно ли это так.

В этом разбиралось издание "Куншт".

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Надежны ли Whatsapp и Signal

Журналисты исследовали, что мессенджеры Whatsapp и Signal надежно зашифровали. Это означает, что если любой хакер захочет зайти на вашу страницу, то он не сможет прочесть переписку.

Недостатки Telegram

В то же время у Telegram есть возможность скрыть только "секретные чаты", а именно те, которые вы лично будете шифровать. Чтобы это сделать, необходимо выбрать функцию в списке контактов перед тем, как начать писать сообщение. Ваш существующий диалог тоже можно превратить в секретный чат.

Российские спецслужбы действительно имеют возможность просматривать ваши диалоги, однако только тогда, когда вы пользуетесь российскими операторами связи или мессенджерами, находящимися на территории государства-агрессора.

Как защитить свою страницу

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Также можно настроить в мессенджерах отказ от peer-to-peer вызовов (от человека к человеку).

Лучше отказаться от приложений, которые не являются важными или которые подозревают в передаче информации третьим сторонам.

Опасные характеристики Telegram

В этом мессенджере отсутствует сквозное шифрование по умолчанию. Также непонятно, какая связь имеет Telegram с российскими властями.

Кроме того, есть случаи, когда за украинскими активистами и российскими оппозиционерами следили по этому приложению.

"Нельзя считать этот мессенджер защищенным, а его использование на оккупированных территориях или близко к ним может быть очень опасным", — отметили в издании.

Напомним, ранее экспертам по экономической безопасности удалось разоблачить новую мошенническую схему. В настоящее время злоумышленники подделывают фотографии кредитных карт, используя чат-боты в Telegram.