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Стало відомо, чи можуть російські спецслужби читати діалоги в Telegram

23 липня 2023 14:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, чи можуть російські спецслужби читати діалоги в Telegram
Російські хакери. Ілюстративне фото: freepik.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нещодавно видання The New York Times повідомило, що спецслужби Росії можуть читати ваші особисті повідомлення в Telegram, Signal та WhatsApp. Своєю чергою українські журналісти вирішили з'ясувати, чи дійсно це так.

У цьому розбиралося видання "Куншт".

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Чи надійні Whatsapp і Signal

Журналісти дослідили, що месенджери Whatsapp і Signal надійно зашифрували. Це означає, що якщо будь-який хакер захоче зайти на вашу сторінку, то він не зможе прочитати листування.

Недоліки Telegram

Водночас в Telegram є можливість приховати тільки "секретні чати", а саме ті, які ви особисто будете шифрувати. Щоб це зробити, необхідно обрати функцію в переліку контактів перед тим, як почати писати повідомлення. Ваш діалог, який вже існує, теж можна перетворити на секретний чат.

Російські спецслужби і справді мають можливість переглядати ваші діалоги, проте лише тоді, коли ви користуєтесь російськими операторами зв'язку або месенджерами, що розташовані на території держави-агресорки.

Як захистити свою сторінку

  • Завантажте VPN. Для кращого ефекту варто користуватися платними застосунками, де зрозуміла модель монетизації. 
  • Також можна налаштувати у месенджерах відмову від peer-to-peer дзвінків (від людини до людини).
  • Ліпше відмовитися від тих застосунків, які не є важливими або які підозрюють у передачі інформації третім сторонам.

Небезпечні характеристики Telegram

У цьому месенджері відсутнє наскрізне шифрування за замовчуванням. Також незрозуміло, який зв'язок має Telegram з російською владою.

Крім того, є випадки, коли за українськими активістами та російськими опозиціонерами стежили через цей застосунок.

"Не можна вважати цей месенджер захищеним, а його використання на окупованих територіях чи близько до них може бути дуже небезпечним", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, раніше експертам з економічної безпеки вдалося викрити нову шахрайську схему. Наразі зловмисники підробляють світлини кредитних карток, використовуючи чат-боти в Telegram.

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