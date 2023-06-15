Стало известно, какие самые популярные браузеры в Украине

Девушка сидит за ноутбуком с открытой вкладкой Google. Фото: google.com

Исследователи вебтрафика обнародовали список популярнейших браузеров в Украине за май 2023 года. Так, лидер Chrome, второе место в Safari, а самую последнюю строчку занял российский Yandex Browser.

Об этом сообщает Highload.

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Самые популярные браузеры мая в Украине

Так, по данным сайта, среди украинских пользователей популярным браузером в мае стал Google Chrome, которым пользуются 65,11%.

Далее наблюдается следующая тенденция:

Safari — 19,43%

Opera — 8,88%

Samsung Internet — 2,61%

Firefox — 1,63%

Яндекс Browser — 1,05%

Самые распространенные браузеры в Украине в мае 2023 года. Инфографика: StarCounter

По сравнению со статистикой в прошлом году самым распространенным браузером в мае 2022 года был, конечно, Chrome — 61,6%. А за ним скопились:

Opera — 20,26%

Safari — 6,74%

Firefox — 4,76%

Яндекс Browser — 3,19%

Edge — 1,32%

Самые распространенные браузеры в Украине в мае 2022 года. Инфографика: StarCounter

Отмечается, что Google Chrome немного набрал себе украинских пользователей — почти на 4%. Норвежский Opera несколько потерял – на 11%. Однако еще в марте текущего года доля пользователей составляла 18,59%.

Напомним, что компания Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, в нее добавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным. Компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человека.