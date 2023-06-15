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Стало известно, какие самые популярные браузеры в Украине

15 июня 2023 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, какие самые популярные браузеры в Украине
Девушка сидит за ноутбуком с открытой вкладкой Google. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователи вебтрафика обнародовали список популярнейших браузеров в Украине за май 2023 года. Так, лидер Chrome, второе место в Safari, а самую последнюю строчку занял российский Yandex Browser.

Об этом сообщает Highload.

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Так, по данным сайта, среди украинских пользователей популярным браузером в мае стал Google Chrome, которым пользуются 65,11%.

Далее наблюдается следующая тенденция:

  • Safari — 19,43%
  • Opera — 8,88%
  • Samsung Internet — 2,61%
  • Firefox — 1,63%
  • Яндекс Browser — 1,05%
Самые распространенные браузеры в Украине в мае 2023 года. Инфографика: StarCounter

По сравнению со статистикой в прошлом году самым распространенным браузером в мае 2022 года был, конечно, Chrome — 61,6%. А за ним скопились:

  • Opera — 20,26%
  • Safari — 6,74%
  • Firefox — 4,76%
  • Яндекс Browser — 3,19%
  • Edge — 1,32%
Самые распространенные браузеры в Украине в мае 2022 года. Инфографика: StarCounter

Отмечается, что Google Chrome немного набрал себе украинских пользователей — почти на 4%. Норвежский Opera несколько потерял – на 11%. Однако еще в марте текущего года доля пользователей составляла 18,59%.

Напомним, что компания Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, в нее добавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным. Компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человека.

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