Стало известно, какие самые популярные браузеры в Украине
Исследователи вебтрафика обнародовали список популярнейших браузеров в Украине за май 2023 года. Так, лидер Chrome, второе место в Safari, а самую последнюю строчку занял российский Yandex Browser.
Об этом сообщает Highload.
Самые популярные браузеры мая в Украине
Так, по данным сайта, среди украинских пользователей популярным браузером в мае стал Google Chrome, которым пользуются 65,11%.
Далее наблюдается следующая тенденция:
- Safari — 19,43%
- Opera — 8,88%
- Samsung Internet — 2,61%
- Firefox — 1,63%
- Яндекс Browser — 1,05%
По сравнению со статистикой в прошлом году самым распространенным браузером в мае 2022 года был, конечно, Chrome — 61,6%. А за ним скопились:
- Opera — 20,26%
- Safari — 6,74%
- Firefox — 4,76%
- Яндекс Browser — 3,19%
- Edge — 1,32%
Отмечается, что Google Chrome немного набрал себе украинских пользователей — почти на 4%. Норвежский Opera несколько потерял – на 11%. Однако еще в марте текущего года доля пользователей составляла 18,59%.
Напомним, что компания Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, в нее добавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным. Компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человека.