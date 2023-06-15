Стало відомо, які браузери найпопулярніші в Україні
Дослідники вебтрафіку оприлюднили список найпопулярніших браузерів в Україні за травень 2023 року. Так, лідерує Chrome, друге місце в Safari, а найостаннішу сходинку посів російський Yandex Browser.
Про це повідомляє Highload.
Найпопулярніші браузери травня в Україні
Так, за даними сайту, серед українських користувачів найпопулярнішим браузером в травні став Google Chrome, яким користуються 65,11%.
Далі спостерігається така тенденція:
- Safari — 19,43%
- Opera — 8,88%
- Samsung Internet — 2,61%
- Firefox — 1,63%
- Yandex Browser — 1,05%
У порівнянні зі статистикою минулого року найпоширенішим браузером у травні 2022 року був, звісно, Chrome — 61,6%. А за ним скупчилися:
- Opera — 20,26%
- Safari — 6,74%
- Firefox — 4,76%
- Yandex Browser — 3,19%
- Edge — 1,32%
Зазначається, що Google Chrome трохи набрав собі українських користувачів — на майже 4%. Норвезький Opera дещо втратив — аж на 11%. Однак ще в березні цьогоріч частка користувачів складала 18,59%.
Нагадаємо, що компанія Google готує масштабну перебудову своєї пошукової системи. Зокрема, в неї додадуть інструменти на базі штучного інтелекту, а сам сервіс стане більш персоналізованим і людяним. Компанія хоче поступово відмовитися від класичного списку з 10 посилань в пошуковій видачі і зробити службу більш орієнтованою на кожну конкретну людину.