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Современная свадьба: пару из США поженил искусственный интеллект

7 июля 2023 02:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Современная свадьба: пару из США поженил искусственный интеллект
Человек за компьютером. Фото иллюстративное: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пара из Колорадо решила использовать искусственный интеллект на своей свадьбе. Он исполнял роль священника.

Об этом сообщает издание Business Insider.

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Риз Винч и Дэйтон Труитт обратились к искусственному интеллекту, чтобы создать церемонию. Идея принадлежала отцу невесты — Стиву Винчу.

Сообщается, что ChatGPT спланировал приветствие, речь, заключительное слово. Это фактически сделало бота свадебным церемониймейстером.

Сам текст зачитывался с помощью голосового приложения. А чтобы сделать этот процесс более интересным, на колонку надели маску робота. Это должно было создать впечатление, будто он говорит.

В конце концов, супруги были довольны тем, как состоялась их свадьба.

Напомним, с помощью искусственного интеллекта герои популярной франшизы о Гарри Поттере превратились в украинцев. Персонажи книг британской писательницы и фильмов от Warner Bros примеряли вышиванку и позировали на фоне Карпат.

Ранее мы писали, что персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере сменили свои волшебные палочки на автоматы и вступили в ряды ВСУ.

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