Сучасне весілля: пару зі США одружив штучний інтелект

Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: Google

Пара з Колорадо вирішила використати штучний інтелект на своєму весіллі. Він виконував роль священника.

Про це повідомляє видання Business Insider.

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Весільна церемонія зі штучним інтелектом

Різ Вінч і Дейтон Труітт звернулися до штучного інтелекту, щоб створити церемонію. Ідея належала батьку нареченої — Стіву Вінчу.

Повідомляється, що ChatGPT спланував привітання, промову, прикінцеве слово. Це фактично зробило бота весільним церемоніймейстером.

Сам текст зачитувався за допомогою голосового застосунку. А щоб зробити цей процес цікавішим, на колонку одягли маску робота.Це мало створити враження, ніби він говорить.

Зрештою, подружжя було задоволене тим, як відбулося їхнє весілля.

Нагадаємо, за допомогою штучного інтелекту герої популярної франшизи про Гаррі Поттера перевтілились в українців. Персонажі книг британської письменниці та фільмів від Warner Bros приміряли вишиванку та позували на фоні Карпат.

Раніше ми писали, що персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера змінили свої чарівні палички на автомати та вступили до лав ЗСУ.