Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Сучасне весілля: пару зі США одружив штучний інтелект arrow

Сучасне весілля: пару зі США одружив штучний інтелект

7 липня 2023 02:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сучасне весілля: пару зі США одружив штучний інтелект
Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пара з Колорадо вирішила використати штучний інтелект на своєму весіллі. Він виконував роль священника.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Читайте також:

Весільна церемонія зі штучним інтелектом

Різ Вінч і Дейтон Труітт звернулися до штучного інтелекту, щоб створити церемонію. Ідея належала батьку нареченої — Стіву Вінчу.

Повідомляється, що ChatGPT спланував привітання, промову, прикінцеве слово. Це фактично зробило бота весільним церемоніймейстером.

Сам текст зачитувався за допомогою голосового застосунку. А щоб зробити цей процес цікавішим, на колонку одягли маску робота.Це мало створити враження, ніби він говорить.

Зрештою, подружжя було задоволене тим, як відбулося їхнє весілля.

Нагадаємо, за допомогою штучного інтелекту герої популярної франшизи про Гаррі Поттера перевтілились в українців. Персонажі книг британської письменниці та фільмів від Warner Bros приміряли вишиванку та позували на фоні Карпат. 

Раніше ми писали, що персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера змінили свої чарівні палички на автомати та вступили до лав ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз