Нейромережа перетворила персонажів Гаррі Поттера на воїнів ЗСУ — дивовижні фото

Нейромережа перетворила персонажів Гаррі Поттера на українських захисників. Фото: Новини.LIVE

В сучасному світі за допомогою штучного інтелекту можна перенести будь-яку людину, персонажа чи улюбленого героя в інший світ. Цього разу у реальність потрапили персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера. Свої чарівні палички вони змінили на автомати та вступили до лав ЗСУ.

Як Поттер, Дамблдор, сім'я Візлі та інші герої фільму "Гаррі Поттер" захищають Україну показав користувач Тwitter з псевдонімом @caton.lab. Цікаво, що відео настільки сподобалося Міністерству оборони України, що пресслужба також поділилося цим роликом на офіційній сторінці у Twitter, позначивши в дописі авторку книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

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"У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy — стати на сторону добра", — зазначили у МОУ.

Ми зробили цікаві фотоколажі, які дають змогу порівняти героїв у чарівницькому світі та у нашому, де вони захищають Україну у лавах ЗСУ.

Гаррі Поттер

Цікаво, яке звання мав би головний герой та які б завдання виконував на фронті?

Гаррі Поттер. Фото: Новини.LIVE

Рон Візлі

Товариш Гаррі Поттера, який готовий захищати Україну.

Рон Візлі. Фото: Новини.LIVE

Невіл Лонґботом

Невіл відважно бився із силами зла у чарівному світі, тож в реальності він мав би бути таким же хоробрим воїном.

Невіл Лонґботом. Фото: Новини.LIVE

Драко Мелфой

Навіть Драко готовий битися за свободу України.

Драко Мелфой. Фото: Новини.LIVE

Альбус Дамблдор

Дамблдор, очевидно, служив би у Головному управлінні розвідки. На це вказує емблема сови.

Альбус Дамблдор. Фото: Новини.LIVE

Рубеус Геґрід

А яке б завдання виконував Геґрід?

Рубеус Геґрід. Фото: Новини.LIVE

Артур Візлі

Артур Візлі серйозний військовий.

Артур Візлі. Фото: Новини.LIVE

Фред та Джордж Візлі

Брати Візлі на захисті України!

Фред та Джордж Візлі. Фото: Новини.LIVE

Северус Снейп

Северус Снейп зумів втертися у довіру до найбільшого зла у світі "Гаррі Поттера", тож і в реальному житті він легко міг би бути шпигуном.

Северус Снейп. Фото: google.com

Чекаємо на фото Герміони у ролі української снайперки.

Нагадаємо, ми показували, яскраві та креативні фото популярних супергероїв в українських вишиванках, які створив штучний інтелект.

Також ми демонстрували, як штучний інтелект "оживив" Мону Лізу, Венеру Мілоську та Геркулеса. Цього разу нейромережа перенесла у реальний світ героїв світових шедеврів.