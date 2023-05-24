Нейромережа перетворила персонажів Гаррі Поттера на воїнів ЗСУ — дивовижні фото

Автомати замість чарівних паличок: ШІ показав героїв Гаррі Поттера у лавах ЗСУ
В сучасному світі за допомогою штучного інтелекту можна перенести будь-яку людину, персонажа чи улюбленого героя в інший світ. Цього разу у реальність потрапили персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера. Свої чарівні палички вони змінили на автомати та вступили до лав ЗСУ.
Як Поттер, Дамблдор, сім'я Візлі та інші герої фільму "Гаррі Поттер" захищають Україну показав користувач Тwitter з псевдонімом @caton.lab. Цікаво, що відео настільки сподобалося Міністерству оборони України, що пресслужба також поділилося цим роликом на офіційній сторінці у Twitter, позначивши в дописі авторку книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.
"У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy — стати на сторону добра", — зазначили у МОУ.
Ми зробили цікаві фотоколажі, які дають змогу порівняти героїв у чарівницькому світі та у нашому, де вони захищають Україну у лавах ЗСУ.
Гаррі Поттер
Цікаво, яке звання мав би головний герой та які б завдання виконував на фронті?
Рон Візлі
Товариш Гаррі Поттера, який готовий захищати Україну.
Невіл Лонґботом
Невіл відважно бився із силами зла у чарівному світі, тож в реальності він мав би бути таким же хоробрим воїном.
Драко Мелфой
Навіть Драко готовий битися за свободу України.
Альбус Дамблдор
Дамблдор, очевидно, служив би у Головному управлінні розвідки. На це вказує емблема сови.
Рубеус Геґрід
А яке б завдання виконував Геґрід?
Артур Візлі
Артур Візлі серйозний військовий.
Фред та Джордж Візлі
Брати Візлі на захисті України!
Северус Снейп
Северус Снейп зумів втертися у довіру до найбільшого зла у світі "Гаррі Поттера", тож і в реальному житті він легко міг би бути шпигуном.
Чекаємо на фото Герміони у ролі української снайперки.
Нагадаємо, ми показували, яскраві та креативні фото популярних супергероїв в українських вишиванках, які створив штучний інтелект.
Також ми демонстрували, як штучний інтелект "оживив" Мону Лізу, Венеру Мілоську та Геркулеса. Цього разу нейромережа перенесла у реальний світ героїв світових шедеврів.