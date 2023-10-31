У Мінцифрі закликали ігрові компанії припинити працювати з Xsolla

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Міністерство цифрової трансформації

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав IT-гігантів припинити ділові стосунки з гейм-дейв компанією Xsolla. Вона досі не вийшла з російського ринку і підтримує збройну агресію податками.

Про це повідомив у соцмережі X Михайло Федоров.

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Федоров закликав ігрові компанії не працювати з Xsolla

Михайло Федоров звернувся листами до низки ігрових компаній та представників міжнародних платіжних систем з закликом припинити ділові операції з компанією Xsolla.

За словами міністра, зараз гроші клієнтів, які користуються програмою, надходять до Росії та підтримують "російську військову машину", оскільки Xsolla не вийшла з ринку РФ.

Міністр цифрової трансформації направив листи до керівника Epic Games Тіма Свіні, Roblox Девіда Башуцкі, керівника Ubisoft Іва Гіймо, керівника Mastercard Майкла Мібаха, керівника Twitch Дена Кленсі, керівника Valve Corporation Гейба Ньюелла та керівника Visa Раяна Макінерні.

Допис Федорова із закликом ігрові компанії не працювати з Xsolla. Фото: скриншот

Робота компанії Xsolla в Росії

"Спеціальна OSINT-команда в Україні провела розслідування щодо фінтех-компанії Xsolla. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія, засновником якої є Олександр Агапітов з Пермі, оголосила в ЗМІ про ліквідацію свого російського дочірнього підприємства, пермської "Ксолла Росія". Результати розслідування визначили, що реальна ситуація полягає в тому, що компанія не припиняла ведення бізнесу в Росії. Офіс Xsolla в Пермі продовжує свою діяльність, в ньому працює понад 200 співробітників", — зазначив у листі Федоров.

Він також додав, що у липні 2023 року Xsolla продовжила наймати нових співробітників в Росії безпосередньо для пермського офісу. Це означає, що Xsolla продовжує платити податки за понад 200 співробітників, які працюють у російському офісі.

"Ці податки пізніше були використані для фінансування російської війни в Україні. У 2022 році тільки за своїх 240 співробітників у Росії Xsolla заплатила понад $2,1 млн податків. Російський офіс Xsolla імовірно набув статусу "підприємства особливої важливості для російської економіки", що утримує співробітників від звільнення. Однак російський уряд не надає цей статус лише для сплати податків, що свідчить про напівофіційну співпрацю між підприємством і державою", — вказав міністр.

Нагадаэмо, Федоров перелічив найнадійніші месенджери в Україні. В Україні найзахищенішим месенджером вважається Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger та Telegram.

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