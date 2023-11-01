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Топова компанія зі створення ігор з офісом в Україні повертається на російський ринок

1 листопада 2023 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Топова компанія зі створення ігор з офісом в Україні повертається на російський ринок
Компанія G5 Entertainment AB. Фото: InGame Job
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

На російський ринок повертається Gamedev-компанія G5 Entertainment AB. Вона входить до топ-10 gamedev-компаній в Україні.

Про це керівник компанії Влад Суглобов повідомив у корпоративному листі до своєї команди, передає GameDev DOU.

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Як пояснив Суглобов, ринок РФ за понад півтора року повномасштабної війни у доларовому еквіваленті виріс.

"За нашими оцінками, з нього пішло приблизно 18% компаній, що працюють на Заході. Решта зайняла їхню частку. У поточній ситуації відсутності зростання наших ігор та великих нових хітів, на тлі слабкої динаміки ринку ігор загалом, ми не можемо ігнорувати ринки збуту", — йдеться у листі.

Скріншоти спілкування компанії G5 Entertainmen

Повернення до РФ заради додаткового доходу

Керівник компанії Суглобов сказав, що з огляду на реалії вирішив повернути ігри на ринок РФ, з метою отримати додатковий дохід, який допоможе стабілізувати ситуацію.

Попри це, наразі офіційно в компанії цю ситуацію наразі не коментують, але один із її співробітників підтвердив плани відновлення роботи G5 Entertainment у РФ, надіславши скріншоти свого спілкування у робочому чаті з Владом Суглобовим. 

Скріншоти спілкування компанії G5 Entertainmen
Скріншоти спілкування компанії G5 Entertainmen

Раніше ми повідомляли, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав IT-гігантів припинити ділові стосунки з гейм-дейв компанією Xsolla.

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