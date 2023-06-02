Цукерберг требует от сотрудников Meta работать в офисе три дня в неделю

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Фото: google.com

С начала сентября сотрудники компании Meta должны будут работать из офисов три дня в неделю. Сегодня, 2 июня, гигант социальной сети начал сообщать работникам о своей новой политике отдаленной работы.

Об этом сообщает CNBC.

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"Мы привержены распределенной работе, и мы уверены, что люди могут вносить значимый вклад как из офиса, так и из дома. Мы также стремимся постоянно совершенствовать нашу модель, чтобы способствовать сотрудничеству, отношениям и культуре, необходимым для того, чтобы сотрудники могли работать наилучшим образом", — говорится в заявлении пресс-секретаря Meta.

Материнская компания Facebook Meta впервые распространила свою политику отдаленной работы на всех штатных сотрудников в июне 2021 года. Тогда генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что компания узнала в течение года в разгар пандемии Covid, что хорошую работу можно выполнять где угодно.

"Я еще более оптимистично настроен, что удаленная работа в масштабах возможна, особенно учитывая, что удаленное видеоприсутствие и виртуальная реальность продолжают совершенствоваться", — сказал тогда Цукерберг.

В марте Цукерберг намекнул, что намерен обновить политику Meta. Он сообщил, что компания провела внутренний анализ, который показал, что инженеры, работающие лично, "делают больше".

"Наш ранний анализ данных о производительности свидетельствует о том, что инженеры, которые либо присоединились к Meta лично, а затем перешли на удаленную работу, либо остались работать лично, в среднем работали лучше, чем люди, которые присоединились удаленно. Этот анализ также показывает, что инженеры в начале своей карьеры в среднем работают лучше, когда они работают лично с коллегами по команде по крайней мере три дня в неделю", — сказал Цукерберг.

Напомним, компания Meta разработала новую модель искусственного интеллекта ImageBind, которая может имитировать человеческое восприятие. Модель способна связывать текст, изображения, видео, аудио, 3D-измерения, данные о температуре и движении.

Также мы писали, что Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.