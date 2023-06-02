Цукерберг вимагає від співробітників Meta працювати в офісі три дні на тиждень

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг. Фото: google.com

З початку вересня співробітники компанії Meta повинні будуть працювати з офісів три дні на тиждень. Сьогодні, 2 червня, гігант соціальної мережі почав повідомляти працівників про свою нову політику віддаленої роботи.

Про це повідомляє CNBC.

Читайте також:

Зміни у компанії Meta

"Ми віддані розподіленій роботі, і ми впевнені, що люди можуть робити значущий внесок як з офісу, так і з дому. Ми також прагнемо постійно вдосконалювати нашу модель, щоб сприяти співпраці, відносинам і культурі, необхідним для того, щоб співробітники могли працювати якнайкраще", — йдеться в заяві прессекретаря Meta.

Материнська компанія Facebook Meta вперше поширила свою політику віддаленої роботи на всіх штатних співробітників у червні 2021 року. Тоді генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що компанія дізналася протягом року в розпал пандемії Covid, що хорошу роботу можна виконувати де завгодно.

"Я ще більш оптимістично налаштований, що віддалена робота в масштабах можлива, особливо з огляду на те, що віддалена відеоприсутність і віртуальна реальність продовжують вдосконалюватися", — сказав тоді Цукерберг.

У березні Цукерберг натякнув, що збирається оновити політику Meta. Він повідомив, що компанія провела внутрішній аналіз, який показав, що інженери, які працюють особисто, "роблять більше".

"Наш ранній аналіз даних про продуктивність свідчить про те, що інженери, які або приєдналися до Meta особисто, а потім перейшли на віддалену роботу, або залишилися працювати особисто, в середньому працювали краще, ніж люди, які приєдналися віддалено. Цей аналіз також показує, що інженери на початку своєї кар'єри в середньому працюють краще, коли вони працюють особисто з колегами по команді принаймні три дні на тиждень", — сказав Цукерберг.

Нагадаємо, компанія Meta розробила нову модель штучного інтелекту ImageBind, яка може імітувати людське сприйняття. Модель здатна пов'язувати текст, зображення, відео, аудіо, 3D-вимірювання, дані про температуру й рух.

Також ми писали, що Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.