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Twitter планирует создать приложение для Smart TV, — Илон Маск

18 июня 2023 14:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Twitter планирует создать приложение для Smart TV
Предприниматель Илон Маск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Платформа Twitter планирует улучшить свою работу и сосредоточить ее в направлении видеоконтента. Для этого, по словам Илона Маска, хотят создать специальное приложение для Smart TV.

Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что в четверг генеральный директор Линда Яккарино и Маск провели презентацию инвесторам.

В ней говорилось, что Twitter планирует "сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и торговлей". Это нужно для того, чтобы "оживить" бизнес компании.

Ввиду статистики вертикальное видео занимает более 10% времени, проведенного в Twitter.

Напомним, с тех пор как Илон Маск приобрел популярную соцсеть Twitter, он активно подстраивает ее под платных пользователей. Там планируют ввести ограничения на личные бесплатные сообщения.

Теперь пользователи, не имеющие платной подписки, смогут отправлять до 500 личных сообщений в сутки. После введения нового ограничения этот лимит уменьшится до 50–100 сообщений.

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