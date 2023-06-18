Twitter планує створити додаток для Smart TV

Підприємець Ілон Маск. Фото: Reuters

Платформа Twitter планує покращити свою роботу та зосередити її у напрямку відеоконтенту. Для цього, за словами Ілона Маска, хочуть створити спеціальний додаток для Smart TV.

Про це повідомляє Reuters.

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Відомо, що у четвер генеральний директор Лінда Яккаріно та Маск провели презентацію для інвесторів.

У ній йшлося про те, що Twitter планує "зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею". Це потрібно для того, щоб "оживити" бізнес компанії.

Зважаючи на статистику, вертикальне відео займає понад 10% часу, проведеного в Twitter.

Нагадаємо, відтоді як Ілон Маск придбав популярну соцмережу Twitter, він активно підлаштовує її під платних користувачів. Відтак, там планують ввести обмеження на особисті безкоштовні повідомлення.

Наразі користувачі, які не мають платної підписки, зможуть надсилати до 500 особистих повідомлень на добу. Після того, як введуть нове обмеження, цей ліміт зменшиться до 50–100 повідомлень.