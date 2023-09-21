Twitter стал худшим в рейтинге дезинформации об изменении климата

Пользователи Twitter. Фото: Reuters

В исследовании о дезинформации в сфере климата, платформа X (бывший Twitter) заняла последнее место, получив всего одно очко из возможных 21. Этот анализ, выполненный коалицией экологических и антидезинформационных групп оценивал их подходы к борьбе с неправильной информацией, например, отрицанием климатических изменений.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Что известно про последнее место Twitter в рейтинге дезинформации об изменении климата

Издание сообщает, что плохая оценка X связана с тем, что платформа не соответствует большинству стандартов, установленных исследователями в области дезинформации о климате.

Эти стандарты касались различных аспектов, начиная от предоставления прозрачной информации о климатических науках и заканчивая действиями по противодействию ложной информации.

Исследование также указывало на покупку этой платформы Илоном Маском годом ранее как на фактор, который, возможно, добавил неясности в ее стратегии контентной политики.

Один балл был начислен X за наличие понятной и доступной политики конфиденциальности.

Напомним, что миллиардер Илон Маск рассказал о своих новых планах для социальной сети X (бывший Twitter) во время онлайн-диалога с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной акцент был сделан на введении ежемесячной платы за использование X, целью которой является борьба с распространением ботов в сети.