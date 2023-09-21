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Twitter став найгіршим у рейтингу дезінформації про зміну клімату

21 вересня 2023 09:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Twitter став найгіршим у рейтингу дезінформації про зміну клімату
Користувачі Twitter. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У дослідженні про дезінформацію у сфері клімату, платформа X (колишній Twitter) посіла останнє місце, отримавши лише одне очко з можливих 21. Цей аналіз, виконаний коаліцією екологічних та антидезінформаційних груп оцінював їх підходи до боротьби з неправильною інформацією, наприклад, запереченням кліматичних змін.

Про це пише The Guardian.

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Видання повідомляє, що погана оцінка X пов'язана з тим, що платформа не відповідає більшості стандартів, встановлених дослідниками у галузі дезінформації про клімат.

Ці стандарти стосувалися різних аспектів, починаючи від надання прозорої інформації про кліматичні науки та закінчуючи діями щодо протидії неправдивої інформації.

Дослідження також вказувало на купівлю цієї платформи Ілоном Маском роком раніше як на фактор, який, можливо, додав неясності у її стратегії контентної політики.

Один бал був нарахований X за наявність зрозумілої та доступної політики конфіденційності.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск розповів про свої нові плани для соціальної мережі X (колишній Twitter) під час онлайн-діалогу з головою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Основний акцент було зроблено на введенні щомісячної плати за використання X, метою якої є боротьба із розповсюдженням ботів у мережі.

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