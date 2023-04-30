В Chrome для компьютеров станет доступна динамическая тема
В Chromе станет доступна динамическая тема для пользователей ПК. Эта опция создает единую палитру на основе выбранной пользователем темы веб-сервиса.
Об этом информирует Leopeva64.
Динамическая тема в Chrome
Единая палитра создается на основе выбранной темы веб-сервиса:
- оптимизирует контраст;
- цвет текста;
- другие детали интерфейса.
Аналогичная функция уже давно присутствует в смартфонах Android, но там система подстраивается под обои, а не тему.
Разработчики, которым уже удалось протестировать новую опцию, отмечают, что после ее активации цвет текста соответствует цвету темы Chrome. И пока она работает только в темном режиме. Отмечается, что функция будет делать текст в обозревателе более разборчивым независимо от выбранной темы.
Однако пока не известно, когда данное новшество будет доступно всем пользователям.
Напомним, что по последней финансовой отчетности американская компания OpenAI, создавшая ChatGPT чат-бот, оценена в 30 млрд долларов после привлечения инвестиций на сумму 300 млн долларов. Инвесторами стали такие крупные компании, как Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и Founders Fund.