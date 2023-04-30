В Chrome для компьютеров станет доступна динамическая тема

Логотип Google Chrome на панели задач. Фото: Скриншот

В Chromе станет доступна динамическая тема для пользователей ПК. Эта опция создает единую палитру на основе выбранной пользователем темы веб-сервиса.

Об этом информирует Leopeva64.

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Динамическая тема в Chrome

Единая палитра создается на основе выбранной темы веб-сервиса:

оптимизирует контраст;

цвет текста;

другие детали интерфейса.

Аналогичная функция уже давно присутствует в смартфонах Android, но там система подстраивается под обои, а не тему.

Разработчики, которым уже удалось протестировать новую опцию, отмечают, что после ее активации цвет текста соответствует цвету темы Chrome. И пока она работает только в темном режиме. Отмечается, что функция будет делать текст в обозревателе более разборчивым независимо от выбранной темы.

Однако пока не известно, когда данное новшество будет доступно всем пользователям.

Напомним, что по последней финансовой отчетности американская компания OpenAI, создавшая ChatGPT чат-бот, оценена в 30 млрд долларов после привлечения инвестиций на сумму 300 млн долларов. Инвесторами стали такие крупные компании, как Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и Founders Fund.