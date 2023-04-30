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У Chromе для комп'ютерів стане доступна динамічна тема

30 квітня 2023 16:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Chromе для комп'ютерів стане доступна динамічна тема
Лого Google Chrome на панелі задач. Фото: Скріншот
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Chromе стане доступна динамічна тема для користувачів ПК. Ця опція створює єдину палітру на основі обраної користувачем теми вебсервісу.

Про це інформує Leopeva64.

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Динамічна тема в Chrome

Єдина палітра створюється на основі обраної теми вебсервісу:

  • оптимізує контраст
  • колір тексту
  • інші деталі інтерфейсу 

Аналогічна функція вже давно є в смартфонах Android, але там система підлаштовується під шпалери, а не тему.

Розробники, яким вже вдалося протестувати нову опцію, зазначають, що після її активації "колір тексту відповідає кольору теми Chrome". І поки що вона працює лише у темному режимі. Зазначається, що функція робитиме текст у браузері більш розбірливим незалежно від вибраної теми.

Однак поки не відомо, коли це нововведення буде доступне усім користувачам.

Нагадаємо, що за останньою фінансовою звітністю, американська компанія OpenAI, яка створила ChatGPT чат-бот, оцінена в 30 млрд доларів після залучення інвестицій на суму 300 млн доларів. Інвесторами стали такі великі компанії, як Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global та Founders Fund.

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