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До компʼютерів з ОС Windows 11 тепер можна підʼєднати свій iPhone

27 квітня 2023 13:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
До компʼютерів з ОП Windows 11 тепер можна підʼєднати свій iPhone
Незабаром користувачам буде доступна синхронізація ПК із iPhone. Фото: pon.org.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Для прямої синхронізації iPhone з комп’ютером на Windows 11 Додаток Microsoft "Зв’язок з телефоном" отримав підтримку операційної системи iOS. Тестування в бета-режимі проходило з лютого 2023 року.

Пhо це пише видання T4.

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Що відомо

Це означає, що користувачі можуть зʼєднати свій iPhone із компʼютером на операційній системі Windows.

З кінця квітня функцію запустили в глобальному масштабі: для 85 регіонів 39 мовами. За словами спеціалістів, користувачам буде доступна більшість стандартних можливостей для зручної спільної роботи iPhone та ПК.

Що необхідно зробити для синхронізації

Для того щоб обʼєднати девайси, потрібні такі сервіси: "Зв’язок з телефоном" на комп’ютері, "Зв’язок з Windows" на iPhone та активний Bluetooth на обох пристроях.

Незабаром користувачам буде доступна синхронізація ПК із iPhone. Фото: t4.com.ua

"Технологія пропонує здійснення та прийом телефонних дзвінків, відправлення та отримання текстових повідомлень та перегляд повідомлень iOS безпосередньо на робочому столі Windows 11, що в цілому дуже наближено до безперервності на Mac. Крім того, є і така приємна дрібниця, як відстеження рівня заряду акумулятора iPhone", — йдеться в повідомленні.

Однак повідомлення доставляються на ПК лише тоді, коли iPhone підключено через Bluetooth.

У Microsoft кажуть, що підтримка iOS запрацює по всьому світу до середини травня. На iPhone повинна бути встановлена як мінімум iOS 14, а на комп’ютері потрібна остання версія програми "Зв’язок з телефоном".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple найближчим часом випустить оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Вони підтримуватимуть просторове звучання та зможуть пропрацювати до 36 годин від одного заряду (якщо враховувати акумулятор зарядного кейсу). У комплекті покупці знайдуть чотири розміри амбушюр для максимального комфорту.

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