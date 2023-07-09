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У Google появится чат-бот, который будет отвечать на медицинские вопросы

9 июля 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У Google появится чат-бот, который будет отвечать на медицинские вопросы
Чат-бот. Фото: agsandrew/Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Google тестирует новую программу искусственного интеллекта Med-PaLM 2, которая будет отвечать на медицинские вопросы. Также его можно использовать для выполнения таких задач как обобщение документов или организация пакетов данных о здоровье.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Google инициировал первые эксперименты в системе здравоохранения по всему США по использованию базовой технологии по уходу за пациентами.

Следовательно, медицинский чат-бот под названием Med-PaLM 2 сможет вести разговор на тему здравоохранения. Он делает это лучше, чем алгоритмы обычного чат-бота, поскольку направлен только на медицинскую тематику. Также его можно использовать для выполнения таких задач как обобщение документов или организация пакетов данных о здоровье.

Отмечается, что искусственный интеллект можно использовать в больницах для прогнозирования заболеваний сердца с помощью электрокардиограмм пациентов.

Когда приложение станет доступным для клиентов или широкой общественности пока неизвестно. В компании отмечают, что такая инициатива будет "чрезвычайно ценной в странах, где доступ к врачам ограничен".

Напомним, пару из США женил искусственный интеллект. Он исполнял роль священника.

Также мы писали, что с помощью искусственного интеллекта герои популярной франшизы о Гарри Поттере превратились в украинцев. Персонажи книг британской писательницы и фильмов от Warner Bros примеряли вышиванку и позировали на фоне Карпат.

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