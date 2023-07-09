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У Google з'явиться чат-бот, який відповідатиме на медичні запитання

9 липня 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Google з'явиться чат-бот, який відповідатиме на медичні запитання
Чат-бот. Фото: agsandrew/Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Google тестує нову програму штучного інтелекту Med-PaLM 2, яка буде відповідати на медичні запитання. Також його можна використовувати для виконання таких завдань, як узагальнення документів або організація пакетів даних про здоров’я.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Що відомо про нову програму штучного інтелекту

Google ініціював перші експерименти у системі охорони здоров’я по всьому США з використання базової технології для догляду за пацієнтами.

Відтак медичний чат-бот під назвою Med-PaLM 2 зможе вести розмову на тему охорони здоров’я. Він це робить краще, ніж алгоритми звичайного чат-бота, оскільки спрямований лише на медичну тематику. Також його можна використовувати для виконання таких завдань, як узагальнення документів або організація пакетів даних про здоров’я.

Зазначається, що штучний інтелект можна використовувати також в лікарнях для прогнозування захворювань серця за допомогою електрокардіограм пацієнтів. 

Коли програма стане доступною для клієнтів або широкої громадськості наразі невідомо. В компанії наголошують, що така ініціатива буде "надзвичайно цінною в країнах, де доступ до лікарів обмежений".

Нагадаємо, пару зі США одружив штучний інтелект. Він виконував роль священника.

Також ми писали, що за допомогою штучного інтелекту герої популярної франшизи про Гаррі Поттера перевтілились в українців. Персонажі книг британської письменниці та фільмів від Warner Bros приміряли вишиванку та позували на фоні Карпат. 

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