В Пентагоне прокомментировали утечку данных к партнеру России
Представитель Пентагона Тим Горман заявил, что в Министерстве обороны США с серьезностью отнеслись к случаю утечки данных. Он отметил, что сообщения, отправленные с адреса ".MIL" в адрес ".ML", заблокируются до того, как они покидают домен ".mil".
Об этом пишет издание Financial Times.
Это означает, что отправляющий должен подтвердить электронные адреса ожидаемых получателей. Это показывает, что пересланные электронные сообщения, вероятно, приходили из личных аккаунтов военных США.
Ошибочное значение
Это произошло из-за того, что был введен ".ML", а не ".MIL" для домена адреса электронного ящика, принимавшего сообщение.
Поэтому из-за этой ошибки потерялась разная информация. Речь идет о паролях и данных о путешествиях, декларациях для налогов и документах, касающихся дипломатии.
В настоящее время электронные сообщения находятся у подрядчика, управляющего национальным доменом Мали. Однако вскоре правительство Мали будет контролировать домен ".ML", имеющий связи с Россией.
Кому удалось обнаружить проблему
О том, что произошла утечка писем, сообщил подрядчик из Нидерландов Йоханнес Зуурбье, являющийся руководителем национального домена Мали.
Про эту проблему он узнал еще в 2014 году, поэтому призвал США отнестись к ней с ответственностью. В настоящее время им собрано уже около 11 700 электронных писем, а в прошлую среду пришло еще около 1000 сообщений.
Что было в письмах
В письмах были написаны планы визита руководителя штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла в Индонезию. Также там размещены фотографии баз, карты объектов, документы и списки экипажей кораблей.
Одно из электронных писем было отправлено от агента ФБР. В нем говорилось о возможных операциях Рабочей партии Курдистана.
Напомним, в издании The Verge ранее сообщалось, что миллионы электронных писем американских военных более 10 лет по ошибке направлялись в Мали, которая является союзником России. Это произошло из-за того, что люди часто ошибочно вводили домен ".ML" — идентификатор страны для Мали, а не военный – ".MIL".