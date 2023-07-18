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В Пентагоне прокомментировали утечку данных к партнеру России

18 июля 2023 23:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Пентагоне прокомментировали утечку данных к партнеру России
Утечка информации. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представитель Пентагона Тим Горман заявил, что в Министерстве обороны США с серьезностью отнеслись к случаю утечки данных. Он отметил, что сообщения, отправленные с адреса ".MIL" в адрес ".ML", заблокируются до того, как они покидают домен ".mil".

Об этом пишет издание Financial Times.

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Это означает, что отправляющий должен подтвердить электронные адреса ожидаемых получателей. Это показывает, что пересланные электронные сообщения, вероятно, приходили из личных аккаунтов военных США.

Ошибочное значение

Это произошло из-за того, что был введен ".ML", а не ".MIL" для домена адреса электронного ящика, принимавшего сообщение.

Поэтому из-за этой ошибки потерялась разная информация. Речь идет о паролях и данных о путешествиях, декларациях для налогов и документах, касающихся дипломатии.

В настоящее время электронные сообщения находятся у подрядчика, управляющего национальным доменом Мали. Однако вскоре правительство Мали будет контролировать домен ".ML", имеющий связи с Россией.

Кому удалось обнаружить проблему

О том, что произошла утечка писем, сообщил подрядчик из Нидерландов Йоханнес Зуурбье, являющийся руководителем национального домена Мали.

Про эту проблему он узнал еще в 2014 году, поэтому призвал США отнестись к ней с ответственностью. В настоящее время им собрано уже около 11 700 электронных писем, а в прошлую среду пришло еще около 1000 сообщений.

Что было в письмах

В письмах были написаны планы визита руководителя штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла в Индонезию. Также там размещены фотографии баз, карты объектов, документы и списки экипажей кораблей.

Одно из электронных писем было отправлено от агента ФБР. В нем говорилось о возможных операциях Рабочей партии Курдистана.

Напомним, в издании The Verge ранее сообщалось, что миллионы электронных писем американских военных более 10 лет по ошибке направлялись в Мали, которая является союзником России. Это произошло из-за того, что люди часто ошибочно вводили домен ".ML" — идентификатор страны для Мали, а не военный – ".MIL".

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