У Пентагоні прокоментували витік даних до партнера Росії

Витік інформації. Ілюстративне фото: pixabay

Представник Пентагону Тім Горман заявив, що в Міністерстві оборони США із серйозністю поставилися до випадку із витіком даних. Він зазначив, що повідомлення, які надіслали з адреси ".MIL" на адресу ".ML", заблоковуються до того, як вони покидають домен ".mil".

Про це пише видання Financial Times.

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Це означає, що той, хто відправляє, має підтвердити електронні адреси сподіваних отримувачів. Це показує, що переслані електронні повідомлення, ймовірно, надходили з особистих акаунтів військових США.

Помилкове значення

Це сталося через те, що було введено ".ML", а не ".MIL" для домену адреси електронної скриньки, що приймав повідомлення.

Тому через цю помилку втратилась різна інформація. Мова йде щодо паролів та даних про подорожі, декларації для податків й документи, які стосуються дипломатії.

Наразі електронні повідомлення перебувають у підрядника, який управляє національним доменом Малі. Проте незабаром уряд Малі буде контролювати домен ".ML", який має зв'язки з Росією.

Кому вдалося виявити проблему

Про те, що стався витік листів, повідомив підрядник з Нідерландів Йоганнес Зуурб'є, який є керівником національного домену Малі.

Щодо цієї проблеми він дізнався ще у 2014 році, тому закликав США віднестися до неї з відповідальністю. Наразі ним зібрано вже біля 11 700 електронних листів, а в минулу середу прийшло ще близько 1000 повідомлень.

Що було в листах

У листах було написано плани візиту керівника штабу армії США генерала Джеймса Макконвілла до Індонезії. Також там розміщені світлини баз, мапи об'єктів, документи та переліки екіпажів кораблів.

Один із електронних листів було відправлено від агента ФБР. В ньому йшлося про можливі операції Робочої партії Курдистану.

Нагадаємо, у виданні The Verge раніше повідомляли, що мільйони електронних листів американських військових понад 10 років помилково надсилалися до Малі, яка є союзником Росії. Це сталося через те, що люди часто помилково вводили домен ".ML" — ідентифікатор країни для Малі, а не військовий — ".MIL".