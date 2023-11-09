В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину во время работы

Робот выполняет задачи на заводе. Фото: Getty Images

В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину. Указывается, что механизм не смог отличить его от ящиков с овощами.

Об этом пишет BBC.

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Отмечается, трагедия произошла, когда роботизированная рука схватила мужчину и толкнула на конвейерную ленту и раздавила ему лицо и грудь.

Пострадавшего пытались спасти медики, однако он умер в больнице.

"Перед гибелью работник проверял работу датчика робота на заводе по сортировке перца в провинции Южный Кенсан", — указано в сообщении.

Официальный представитель Donggoseong Export Agricultural Complex после инцидента призвал создать "точную и безопасную" систему.

Тем временем китайское правительство поставило перед собой амбициозную цель. Там планируют к 2025 году создать человекоподобную работу и наделить их искусственным интеллектом.