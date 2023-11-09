В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину во время работы
В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину. Указывается, что механизм не смог отличить его от ящиков с овощами.
Об этом пишет BBC.
Что известно об инциденте в Южной Корее
Отмечается, трагедия произошла, когда роботизированная рука схватила мужчину и толкнула на конвейерную ленту и раздавила ему лицо и грудь.
Пострадавшего пытались спасти медики, однако он умер в больнице.
"Перед гибелью работник проверял работу датчика робота на заводе по сортировке перца в провинции Южный Кенсан", — указано в сообщении.
Официальный представитель Donggoseong Export Agricultural Complex после инцидента призвал создать "точную и безопасную" систему.
Тем временем китайское правительство поставило перед собой амбициозную цель. Там планируют к 2025 году создать человекоподобную работу и наделить их искусственным интеллектом.
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