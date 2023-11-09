У Південній Кореї робот на смерть розчавив чоловіка під час роботи

Робот виконує завдання на заводі. Фото: Getty Images

У Південній Кореї робот на смерть розчавив чоловіка. Зазначається, що механізм не зміг відрізнити його від ящиків з овочами.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Що відомо про інцидент у Південній Кореї

Зазначається, трагедія трапилася тоді, коли роботизована рука схопила чоловіка та штовхнула на конвеєрну стрічку і розчавила йому обличчя та груди.

Постраждалого намагалися врятувати медики, утім, він помер у лікарні.

"Перед загибеллю працівник перевіряв роботу датчика робота на заводі для сортування перцю в провінції Південний Кьонсан", — вказано у повідомленні.

Офіційний представник Donggoseong Export Agricultural Complex після інциденту закликав створити "точну та безпечну" систему.

Тим часом китайський уряд поставив перед собою амбітну мету. Там планують до 2025 року створити людиноподібних роботів та наділити їх штучним інтелектом.