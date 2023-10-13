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В поиске Google появилась новая функция на основе искусственного интеллекта

13 октября 2023 14:50
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
В поиске Google появилась новая функция на основе искусственного интеллекта
Офис Google. Фото: Reuters
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Компания Google объявила о новой возможности программы Search Generative Experience. Она позволит пользователям создавать изображения с помощью искусственного интеллекта непосредственно из стандартной поисковой строки.

Об этом сообщает Engadget.

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Что разрешает новая функция

SGE представляет собой видение Google предстоящего веб-поиска. В нем система не просто будет выводить список веб-сайтов по запросу пользователя, а способна генерировать разумные ответы на живом языке относительно данных в поисковом результате. Обновление SGE имеет новые возможности, позволяя создавать изображения в ответ на текстовые запросы пользователей.

Пользователи описывают в поисковой строке, что им нужно. Далее система быстро генерирует четыре альтернативных варианта изображения. Выбранное изображение можно доработать и сохранить.

Для использования функции генерации изображений из поисковой строки необходимо быть зарегистрированным в Google Labs и присоединиться к программе SGE. Также пока она доступна только в США и для совершеннолетних пользователей.

Результат генерирования изображения ИИ. Фото: скриншот с google

Google также устанавливает ограничения на злоупотребление генеративным искусственным интеллектом. Запрещается создавать фотореалистические изображения человеческих лиц.

Кроме этого, техногигант внедряет систему SynthID, разработанную компанией DeepMind. SynthID представляет собой невидимый водяной знак метаданных. Он обозначает сгенерированное изображение как созданное искусственным интеллектом и предоставляет информацию об авторстве и дате создания.

Ранее мы уже писали о новых достижениях в сфере искусственного интеллекта. В частности, что ИИ заговорил на древних языках.

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