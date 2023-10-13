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У пошуку Google з'явилася нова функція на основі штучного інтелекту

13 жовтня 2023 14:50
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
У пошуку Google з'явилася нова функція на основі штучного інтелекту
Офіс Google. Фото: Reuters
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Компанія Google оголосила про нову можливість програми Search Generative Experience. Вона дозволить користувачам створювати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо зі стандартного пошукового рядка. 

Про це повідомляє Engadget.

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Що дозволяє нова функція

SGE представляє собою бачення Google майбутнього вебпошуку. У ньому система не просто виводитиме список вебсайтів на запиту користувача, а здатна генерувати розумні відповіді живою мовою щодо даних в пошуковому результаті. Оновлення SGE має нові можливості, дозволяючи створювати зображення у відповідь на текстові запити користувачів.

Користувачі описують в пошуковому рядку, що їм потрібно. Далі система швидко генерує чотири альтернативні варіанти зображень. Обране зображення можна доопрацювати та зберегти.

Для використання функції генерації зображень з пошукового рядка, потрібно бути зареєстрованим в Google Labs та приєднатися до програми SGE. Також поки вона доступна тільки в США, і для повнолітніх користувачів. 

Результат генерування зображення ШІ. Фото: скриншот з google

Google також встановлює обмеження на зловживання генеративним штучним інтелектом. Забороняється створювати фотореалістичні зображення людських облич.

Крім цього, техногігант впроваджує систему SynthID, яку розробила компанія DeepMind. SynthID являє собою невидимий водяний знак метаданих. Він позначає згенероване зображення як створене штучним інтелектом, та надає інформацію про авторство та дату створення.

Раніше ми вже писали про нові досягнення в сфері штучного інтелекту. Зокрема, що ШІ заговорив древніми мовами.

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