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У TikTok появилась опция "родительского контроля"

27 июня 2023 15:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
У TikTok появилась опция "родительского контроля"
Логотип TikTok. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Теперь у TikTok появилась новая функция — инструмент "родительского контроля". Он создан для фильтрации контента и добавлен в функционал "Семейных настроек"

Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Отмечается, что благодаря такому инструменту родители смогут связать свой аккаунт с детским и добавлять ключевые слова для отсеивания нежелательного контента в аккаунтах.

В компании заявили, что таким образом это сможет помочь родителям уменьшить вероятность того, что их дети будут "пересматривать контент, который, по их мнению, будет нежелательным".

 

Как включить функцию "родительского контроля" в TikTok. Скриншот

"Чтобы адаптировать эту функцию для Family Pairing, мы сотрудничали с экспертами, в частности Family Online Safety Institute, чтобы найти баланс между тем, чтобы позволить семьям выбрать наилучший опыт для своих потребностей, а также гарантировать, что мы уважаем права молодых людей участвовать в онлайн-мире. Поэтому по умолчанию подростки могут просматривать ключевые слова, добавленные их родителями", — говорится в сообщении.

Те ключевые слова, которые будут добавлять родители, обеспечат персонализированный уровень фильтрации контента, чтобы помочь содержать контент с более взрослыми или более сложными темами от попадания в аудиторию в возрасте от 13 до 17 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в начале июля Telegram запустит формат stories. По сравнению с Instagram Telegram-stories не будут ограничены по времени.

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