У TikTok появилась опция "родительского контроля"
Теперь у TikTok появилась новая функция — инструмент "родительского контроля". Он создан для фильтрации контента и добавлен в функционал "Семейных настроек"
Об этом сообщает издание TechCrunch.
"Родительский контроль" в TikTok
Отмечается, что благодаря такому инструменту родители смогут связать свой аккаунт с детским и добавлять ключевые слова для отсеивания нежелательного контента в аккаунтах.
В компании заявили, что таким образом это сможет помочь родителям уменьшить вероятность того, что их дети будут "пересматривать контент, который, по их мнению, будет нежелательным".
"Чтобы адаптировать эту функцию для Family Pairing, мы сотрудничали с экспертами, в частности Family Online Safety Institute, чтобы найти баланс между тем, чтобы позволить семьям выбрать наилучший опыт для своих потребностей, а также гарантировать, что мы уважаем права молодых людей участвовать в онлайн-мире. Поэтому по умолчанию подростки могут просматривать ключевые слова, добавленные их родителями", — говорится в сообщении.
Те ключевые слова, которые будут добавлять родители, обеспечат персонализированный уровень фильтрации контента, чтобы помочь содержать контент с более взрослыми или более сложными темами от попадания в аудиторию в возрасте от 13 до 17 лет.
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