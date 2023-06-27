У TikTok зʼявилась опція "батьківського контролю"

Логотип TikTokʼу. Фото: google.com

Відтепер у TikTok зʼявилась нова функція — інструмент "батьківського контролю". Він створений для фільтрації контенту і доданий до функціоналу "Сімейних налаштувань"

Про це повідомляє видання TechCrunch.

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Зазначається, що завдяки такому інструменту батьки зможуть повʼязати свій обліковий запис із дитячим і додавати ключові слова для відсіювання небажаного контенту в облікових записах.

У компанії заявили, що таким чином це зможе допомогти батькам зменшити ймовірність того, що їхні діти "переглядатимуть контент, який, на їхню думку, буде небажаним".

Як ввімкнути фкнцію "батьківського контролю" в TikTok. скриншот

"Щоб адаптувати цю функцію для Family Pairing, ми співпрацювали з експертами, зокрема Family Online Safety Institute, щоб знайти баланс між тим, щоб дозволити сім’ям вибрати найкращий досвід для своїх потреб, а також гарантувати, що ми поважаємо права молодих людей брати участь в онлайн-світі. Тому за замовчуванням підлітки можуть переглядати ключові слова, додані їхніми батьками", — йдеться в повідомленні.

Ті ключові слова, які додаватимуть батьки, забезпечать персоналізований рівень фільтрації контенту, щоб допомогти утримувати контент із більш дорослими або складними темами від потрапляння до аудиторії віком від 13 до 17 років.

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