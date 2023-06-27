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У TikTok зʼявилась опція "батьківського контролю"

27 червня 2023 15:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У TikTok зʼявилась опція "батьківського контролю"
Логотип TikTokʼу. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Відтепер у TikTok зʼявилась нова функція — інструмент "батьківського контролю". Він створений для фільтрації контенту і доданий до функціоналу "Сімейних налаштувань"

Про це повідомляє видання TechCrunch.

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Зазначається, що завдяки такому інструменту батьки зможуть повʼязати свій обліковий запис із дитячим і додавати ключові слова для відсіювання небажаного контенту в облікових записах.

У компанії заявили, що таким чином це зможе допомогти батькам зменшити ймовірність того, що їхні діти "переглядатимуть контент, який, на їхню думку, буде небажаним".

 

Як ввімкнути фкнцію "батьківського контролю" в TikTok. скриншот

"Щоб адаптувати цю функцію для Family Pairing, ми співпрацювали з експертами, зокрема Family Online Safety Institute, щоб знайти баланс між тим, щоб дозволити сім’ям вибрати найкращий досвід для своїх потреб, а також гарантувати, що ми поважаємо права молодих людей брати участь в онлайн-світі. Тому за замовчуванням підлітки можуть переглядати ключові слова, додані їхніми батьками", — йдеться в повідомленні.

Ті ключові слова, які додаватимуть батьки, забезпечать персоналізований рівень фільтрації контенту, щоб допомогти утримувати контент із більш дорослими або складними темами від потрапляння до аудиторії віком від 13 до 17 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку липня Telegram запустить формат stories. Порівняно з Instagram Telegram-stories не будуть обмежені у часі.

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