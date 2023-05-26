TikTok випробовує функцію ШІ: знаходить якісний контент

Додаток TikTok у телефоні. Фото: Depositphotos

Соціальна мережа TikTok випробовує штучний інтелект "Tako". Так, цей чатбот може спілкуватися з користувачами та допомагати в пошуку цікавого контенту.

Про це повідомляє Reuters.

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Команда TikTok зазначила, що Tako призначений для допомоги користувачам знаходити в додатку "TikTok" розважальний контент, а також вміст, що надихає.

Watchful Technologies повідомила про виявлення Tako у TikTok на пристроях Apple Inc. Це чатбот, доступний через іконку у формі примари, що дозволяє користувачам вести текстові розмови та отримувати допомогу у пошуку контенту. Також, TikTok подав заявку на реєстрацію торгової марки "TikTok Tako" для комп'ютерного програмного забезпечення, що відтворює мову та текст.

Нагадаємо, що компанія OpenAI офіційно запустила додаток ChatGPT для всіх пристроїв iOS. Ця розробка відкриває більше можливостей для використання чатбота.

Також ми повідомляли, що у компанії Apple не хочуть, аби її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.

Додамо, що компанія Meta розробила нову модель штучного інтелекту ImageBind, яка може імітувати людське сприйняття. Модель здатна пов'язувати текст, зображення, відео, аудіо, 3D-вимірювання, дані про температуру й рух.