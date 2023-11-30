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У Viber появилась платная подписка с дополнительными функциями

30 ноября 2023 20:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У Viber появилась платная подписка с дополнительными функциями
Приложение для вызовов и обмена сообщениями Viber. Фото: facebook.com/viber.ukraine/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В приложении для звонков и обмена сообщениями Viber появилась платная подписка с дополнительными функциями. Сегодня, 30 ноября, она стала доступна украинцам.

Об этом сообщает "Технофан".

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Платная подписка на Viber

Пользователи, которые приобретут подписку, получат доступ к таким функциям:

  • Расшифровка голосовых сообщений в тексте. Она будет работать просто по щелчку по сообщению в чате.
  • Ограниченная реклама. Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения в списке чатов и после вызова.
  • Режим невидимки. Позволяет читать сообщения и быть онлайн, не раскрывая свой онлайн статус другим.
  • Безлимитный доступ к платным стикерам.
  • Чат со службой поддержки.
  • Особые иконки приложения.
  • Значок Viber Plus на юзерпике в приложении.

Подписка доступна пользователям Rakuten Viber на iOS и Android, начиная с версии 21.2. Стоимость — 1,99 доллара/месяц. Оплатить подписку можно через Google Play или App Store. Для подключения функции надо перейти в "Дополнительно" — Viber Plus.

Все предыдущие функции Rakuten Viber, включая звонки и сообщения, остаются бесплатными для всех пользователей приложения.

"Мы постоянно создаем новые функции, чтобы сделать опыт наших пользователей проще и лучше. Viber Plus поможет людям взаимодействовать друг с другом на новом уровне и позволит нашим подписчикам первыми знакомиться с новыми функциями, которые мы запускаем. Это только начало для Viber Plus", — говорит Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.

Напомним, сегодня вечером, 30 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Страницы загружались медленно, а сообщения не отправлялись.

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