У Viber появилась платная подписка с дополнительными функциями
В приложении для звонков и обмена сообщениями Viber появилась платная подписка с дополнительными функциями. Сегодня, 30 ноября, она стала доступна украинцам.
Об этом сообщает "Технофан".
Платная подписка на Viber
Пользователи, которые приобретут подписку, получат доступ к таким функциям:
- Расшифровка голосовых сообщений в тексте. Она будет работать просто по щелчку по сообщению в чате.
- Ограниченная реклама. Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения в списке чатов и после вызова.
- Режим невидимки. Позволяет читать сообщения и быть онлайн, не раскрывая свой онлайн статус другим.
- Безлимитный доступ к платным стикерам.
- Чат со службой поддержки.
- Особые иконки приложения.
- Значок Viber Plus на юзерпике в приложении.
Подписка доступна пользователям Rakuten Viber на iOS и Android, начиная с версии 21.2. Стоимость — 1,99 доллара/месяц. Оплатить подписку можно через Google Play или App Store. Для подключения функции надо перейти в "Дополнительно" — Viber Plus.
Все предыдущие функции Rakuten Viber, включая звонки и сообщения, остаются бесплатными для всех пользователей приложения.
"Мы постоянно создаем новые функции, чтобы сделать опыт наших пользователей проще и лучше. Viber Plus поможет людям взаимодействовать друг с другом на новом уровне и позволит нашим подписчикам первыми знакомиться с новыми функциями, которые мы запускаем. Это только начало для Viber Plus", — говорит Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.
Напомним, сегодня вечером, 30 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Страницы загружались медленно, а сообщения не отправлялись.
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