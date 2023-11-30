У Viber з'явилася платна підписка з додатковими функціями

Застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями Viber. Фото: facebook.com/viber.ukraine/

У застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями Viber з'явилася платна підписка з додатковими функціями. Сьогодні, 30 листопада, вона стала доступною для українців.

Про це повідомляє "Технофан".

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Користувачі, які придбають підписку, отримають доступ до таких функцій:

Розшифровка голосових повідомлень у текст. Вона працюватиме просто за кліком по повідомленню в чаті.

Обмежена реклама. Власники підписки не бачитимуть рекламні повідомлення в списку чатів та після дзвінків.

Режим невидимки. Дозволяє читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи свій онлайн-статус іншим.

Безлімітний доступ до платних стікерів.

Чат зі службою підтримки.

Особливі іконки додатка.

Значок Viber Plus на юзерпіку в додатку.

Підписка доступна користувачам Rakuten Viber на iOS та Android, починаючи з версії 21.2. Вартість — 1,99 долара/місяць. Сплатити підписку можна через Google Play або App Store. Для підключення функції треба перейти в "Додатково" — Viber Plus.

Всі попередні функції Rakuten Viber, включаючи дзвінки та повідомлення, залишаються безкоштовними для всіх користувачів застосунку.

"Ми постійно створюємо нові функції, щоб зробити досвід наших користувачів простішим та кращим. Viber Plus допоможе людям взаємодіяти один з одним на новому рівні та дозволить нашим підписникам першими знайомитися з новими функціями, які ми запускаємо. Це тільки початок для Viber Plus", — каже Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 30 листопада, у месенджері Telegram стався масштабний збій. Сторінки завантажувалися повільно, а повідомлення не надсилалися.