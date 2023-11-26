Украинские айтишники создадут игру про Голодомор
Украинская команда разработчиков видеоигр Stellarium.gaming недавно представила первый трейлер своего нового проекта, игры под названием "Голодный путь" (Famine Way). Эта игра создана к 90-й годовщине Голодомора и рассказывает о событиях этой трагедии в Украине в 1932-1933 годах через перспективу десятилетней девочки.
Об этом сообщили в Stellarium.gaming
Игра про Голодомор в Украине
Разработчики объявили, что игра выполнена в 2D-формате с использованием уникального рисованного стиля и призвана рассказать о трагедии Голодомора широкому кругу людей.
Действие игры происходит в заброшенной деревне на Харьковщине, где главные персонажи — это "две осиротевшие души", маленькая Елена и ее спутник-аист.
Цель создания игры "Голодный путь"
Игра повествует о голоде, отчаянии, горе и надежде, и позволяет игрокам погрузиться в реалии тех времен.
Основная задача игрока — помочь Елене и ее пернатому спутнику в поисках их родных. Разработчики намерены показать ужасы, которые испытал украинский народ.
"Наша цель — показать ужас, который пережил украинский народ глазами малой Аленки. Осветить преступную политику советской власти", — сказали в студии.
"Голодный путь" планируется к выпуску в 2024 году и будет доступна как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.
Напомним, что источник, близкий к проекту Rockstar Games, сообщил, что первое официальное видео новой части легендарного Grand Theft Auto может увидеть свет уже в последние недели ноября или в начале декабря этого года. Энтузиасты игрового мира могут вздохнуть в предвкушении, предполагая, что идеальный момент для разоблачения сиквела GTA — это 7 декабря, день, когда миру представят знаменитое событие The Game Awards 2023.
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