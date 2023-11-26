Українські айтівці створять гру про Голодомор

Трейлер гри "Голодний шлях". Фото: скриншот

Українська команда розробників відеоігор Stellarium.gaming нещодавно презентувала перший трейлер свого нового проєкту, гри під назвою "Голодний шлях" (Famine Way). Ця гра створена до 90-х роковин Голодомору та розповідає про події цієї трагедії в Україні у 1932-1933 роках через перспективу десятирічної дівчинки.

Про це повідомили у Stellarium.gaming.

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Розробники оголосили, що гра виконана у 2D-форматі з використанням унікального мальованого стилю та покликана розповісти про трагедію Голодомору широкому колу людей.

Дія гри відбувається в покинутому селі на Харківщині, де головні персонажі — це "дві осиротілі душі", маленька Олена та її супутник-лелека.

Мета створення гри "Голодний шлях"

Гра розповідає про голод, розпач, горе і надію, і дозволяє гравцям поринути в реалії тих часів.

Основне завдання гравця — допомогти Олені та її пернатому супутнику у пошуках їхніх рідних. Розробники мають намір показати жахи, які зазнав український народ.

"Наша мета — показати жах, який пережив український народ очима малої Оленки. Висвітлити злочинну політику радянської влади", — сказали у студії.

"Голодний шлях" планується до випуску у 2024 році і буде доступний як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях.

Нагадаємо, що джерело, близьке до проєкту Rockstar Games, повідомило, що перше офіційне відео нової частини легендарного Grand Theft Auto може побачити світ вже в останні тижні листопада або на початку грудня цього року. Ентузіасти ігрового світу можуть зітхнути в передчутті, припускаючи, що ідеальний момент для викриття сіквела GTA — це 7 грудня, день, коли світ представлять знамениту подію The Game Awards 2023.