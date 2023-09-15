Украинцев возмутил опрос для айтишников, которые выехали за границу во время войны

Работа айтишников. Иллюстративное фото: Unsplash

Журналисты издания "Dou" спросили в украинских айтишников, которые выехали за границу и проживают сейчас там, как они себя чувствуют там и планируют ли возвращаться в Украину. Также они поинтересовались их мнением по поводу того, при каких обстоятельствах они будут помогать в восстановлении страны.

Об этом говорится на сайте Dou.

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Такой опрос начали активно обсуждать в сети, где многие высказали свое мнение относительно слов украинских специалистов.

Мнения айтишников

Многие считают, что в Украине процветает коррупция, поэтому из-за этого они и не хотят возвращаться. Также среди ответов много историй, в которых айтишники говорят, что не будут возвращаться или будут только после завершения боевых действий.

"Испания. Чем больше власть занимается популизмом, обманом и дачей пустых обещаний, тем меньше хочется возвращаться. К сожалению, такого становится все больше и больше. Взяточничество и вредительство процветает, потому что безнаказанно" (Principal Engineer).

Скриншот ответа

"10 марта 2023 года выехал в Польшу. Сейчас чувствую себя прекрасно. Дети в садике и школе. Адекватное окружение. Даже удивило, как так может быть. Ни при каких условиях не вернусь в Украину на постоянное проживание. Только в гости. Планирую перевезти родственников, которые воюют, в Польшу. Они согласились. Деньги на восстановление после разрушений украдут, товары тоже, это уже проверено. Дом родителей был поврежден обломками. Им сообщили местные чиновники, что ничем не могут помочь, кроме как пятью метрами пленки. А через два дня после этого местные власти отчитались, что всем все компенсировали. Это событие кардинально изменило отношение к государственным органам" (Middle С# Developer).

Скриншот ответа

"Эмигрировал в Польшу в сентябре 2022 года. Сначала было несколько дискомфортно из-за языкового барьера, но поляки дружеские и с пониманием относятся к украинцам, говорящим на ломаном польском, многое напоминает Украину, поэтому здесь достаточно комфортно. Если война полностью завершится и буду видеть смену в ситуации с коррупцией, эффективностью управления и продвижением реформ, то вернусь" (Senior iOS Engineer).

Скриншот ответа

Однако были и люди, которые очень скучают по родной земле и хотят поскорее вернуться домой и отстраивать Украину.

"Релоцировался в прошлом году в Польшу. Тогда только два месяца как начал карьеру на позиции Intern Python Developer. Компания предложила релоцироваться, выделила средства на жилье на полгода, оплатила страхование и перелет. Но в сентябре меня уволили, потому что из-за кризиса стали сокращать штат. Нашел работу почти сразу, потому что меня порекомендовали с предыдущего места работы, я стал работать в должности джуна.В общем год прожил в Польше, потом переехал с девушкой в Болгарию.Уже полгода здесь.Мне здесь очень не нравится, чувствую себя плохо. Думаю, двинемся далее, когда появится возможность. Обязательно планирую вернуться домой после войны" (Junior Python Developer).

Скриншот ответа

"Австрия. Чувствую себя в целом ок. Пробую найти здесь работу, чтобы легализоваться, ведь рынок здесь специфичен. Например, фрилансер здесь не может иметь только одного клиента. Я бы вернулся охотно, но жена против. Параллельно основной работе я здесь с несколькими единомышленниками работаю над стартапом, который хотим зарегистрировать в Украине, чтобы платить там налоги" (Middle Python Developer).

Скриншот ответа

"Уехали, как только начались ракетные удары, сначала в Болгарию, а потом в Португалию. Уже год живем в Лиссабоне. Все остающиеся деньги донатим. Будем семьей возвращаться. Мое мнение такое: если не вернуться в Украину, то Россия уже победила. Вернусь, когда будут открыты границы. Сейчас мой клиент не позволяет мне работать с Украиной, но если границы будут открыты, я могу и изменить клиента. Я бы охотно работал где-то на отстройках, сейчас в моем доме бесплатно живет семья из Херсона" ( Management).

Скриншот ответа

"Летом 2022 года выехал в Польшу. Планирую вернуться, когда будет прекращена мобилизация и снят запрет на выезд для мужчин. Буду работать, платить налоги и буду расходовать средства в Украине, часть дохода будет направляться организациям, которые занимаются восстановлением, возможно, попробую открыть бизнес или инвестировать в другой" (Senior Machine Learning Engineer).

Скриншот ответа

Реакция людей, живущих в Украине

Такие мнения коснулись многих украинцев. Они в комментариях не стали молчать и тоже выразили свое мнение.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Напомним, украинцы уверены, что ВСУ деоккупируют всю территорию Украины и не поддерживают идею переговоров с Россией. Такое мнение высказали более 85% опрошенных.