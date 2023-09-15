Українців обурило опитування для айтівців, які виїхали за кордон під час війни

Робота айтівців. Ілюстративне фото: Unsplash

Журналісти видання Dou запитали в українських айтівців, які виїхали за кордон та проживають зараз там, як вони себе там почувають та чи планують повертатися до України. Також вони поцікавилися їхньою думкою щодо того, за яких обставин вони будуть допомагати у відновленні країни.

Про це йдеться на сайті "Dou".

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Таке опитування почали активно обговорювати у мережі, де багато людей висловило свою думку щодо слів українських спеціалістів.

Думки айтівців

Багато хто вважає, що в Україні процвітає корупція, тому через це вони і не хочуть повертатися. Також серед відповідей багато історій, в яких айтівці кажуть, що не будуть повертатися або будуть лише після завершення бойових дій.

"Іспанія. Що більше влада займається популізмом, обманом і даванням порожніх обіцянок, то менше хочеться повертатися. На жаль, такого стає все більше і більше. Хабарництво і шкідництво процвітає, бо безкарне" (Principal Engineer).

Скриншот відповіді

"10 березня 2023 року виїхав до Польщі. Зараз почуваюся чудово. Діти в садочку і школі. Адекватне оточення. Навіть здивувало, як так може бути. За жодних умов не повернусь в Україну на постійне проживання. Тільки в гості. Планую перевезти родичів, які воюють, до Польщі. Вони погодились. Гроші на відновлення після руйнувань вкрадуть, товари теж, це вже перевірено. Будинок батьків був пошкоджений уламками. Їм повідомили місцеві чиновники, що нічим не можуть допомогти, крім як п’ятьма метрами плівки. А за два дні після цього місцева влада прозвітувала, що всім все компенсували. Ця подія кардинально змінила ставлення до державних органів" (Middle С# Developer).

Скриншот відповіді

"Емігрував до Польщі у вересні 2022 року. Спочатку було дещо дискомфортно через мовний барʼєр, але поляки дружні та з розумінням ставляться до українців, що говорять ламаною польською, багато що нагадує Україну, тому тут доволі комфортно. Якщо війна повністю завершиться і буду бачити зміну в ситуації з корупцією, ефективністю управління та просуванням реформ, то повернуся" (Senior iOS Engineer).

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Проте були й люди, які дуже сумують за рідною землею та хочуть якнайшвидше повернутися додому та відбудовувати Україну.

"Релокувався торік у Польщу. Тоді тільки два місяці як почав карʼєру на позиції Intern Python Developer. Компанія запропонувала релокуватися, виділила кошти на житло на пів року, оплатила страхування і переліт. Але у вересні мене звільнили, бо через кризу стали скорочувати штат. Знайшов роботу майже одразу, тому що мене порекомендували з попереднього місця роботи, я став працювати на посаді джуна. Загалом рік прожив у Польщі, потім переїхав з дівчиною у Болгарію. Вже пів року тут. Мені тут дуже не подобається, почуваюся погано. Думаю, рушимо далі, коли зʼявиться можливість. Обовʼязково планую повернутися додому після закінчення війни" (Junior Python Developer).

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"Австрія. Почуваюся в цілому ок. Пробую знайти тут роботу, аби легалізуватися, адже ринок тут специфічний. Наприклад, фрилансер тут не може мати тільки одного клієнта. Я б повернувся залюбки, але дружина проти. Паралельно до основної роботи я тут з кількома однодумцями працюю над стартапом, який хочемо зареєструвати в Україні, щоб платити там податки" (Middle Python Developer).

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"Виїхали, щойно почалися ракетні удари, спочатку в Болгарію, а потім в Португалію. Вже рік живемо в Лісабоні. Всі гроші, які залишаються, донатимо. Будемо сім’єю повертатися. Моя думка така: якщо не повернутися в Україну, то русня вже перемогла. Повернуся, коли будуть відкриті кордони. Нині мій клієнт не дозволяє мені працювати з України, але якщо кордони будуть відкриті, я можу і змінити клієнта. Я б залюбки працював десь на відбудовах, нині в моїй оселі безплатно живе родина з Херсону" (Management).

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"Улітку 2022 року виїхав до Польщі. Планую повернутись, коли буде припинена мобілізація та знята заборона на виїзд для чоловіків. Працюватиму, сплачуватиму податки та витрачатиму кошти в Україні, частину доходу надсилатиму організаціям, що займаються відновленням, можливо, спробую відкрити бізнес або інвестувати в інший" (Senior Machine Learning Engineer).

Скриншот відповіді

Реакція людей, які живуть в Україні

Такі думки зачепили багатьох українців. Вони в коментарях не стали мовчати та теж висловили свою думку.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Нагадаємо, українці впевнені, що ЗСУ деокупують всю територію України та не підтримують ідею переговорів із Росією. Таку думку висловили понад 85% опитаних.