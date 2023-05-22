Украинцев предупредили об опасном торренте, который распространяют россияне

Мужчина работает за компьютером. Фото: Freepik

Хакеры из Российской Федерации пытаются получить незаконный доступ к информационным системам организаций и граждан Украины. Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA призвала людей не использовать нелицензионное программное обеспечение.

Об этом сообщает Государственная служба связи и защиты информации Украины.

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Враг распространяет пиратское программное обеспечение даже через украинские торренты.

"Важно помнить: даже одна "сломанная" программа (будь то программа из офисного пакета, или пасьянс "косынка" и прочее), установленная на один из компьютеров организации, может открыть двери российским хакерам и спецслужбам РФ к информации об украинской организации", — говорится в сообщении.

Государственная служба связи и защиты информации Украины отметила, что использование такого вектора кибератак будет только расти и в дальнейшем.

Напомним, российская хакерская группа noName057 атаковала сайты итальянских институций. Это произошло 13 мая, в день визита Президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали, что недавно украинский онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга" атаковали хакеры Российской Федерации. К тому же они призывали осуществлять кибератаки в пропагандистских каналах.

Добавим, Соединенные Штаты отправляют больше своих кибервойск за границу. Америка хочет помочь иностранным правительствам бороться с хакерами.