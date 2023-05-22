Українців попередили про небезпечний торент, який поширюють росіяни
Хакери із Російської Федерації намагаються отримати незаконний доступ до інформаційних систем організацій та громадян України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA закликала людей не використовувати неліцензійне програмне забезпечення.
Про це повідомляє Державна служба зв'язку та захисту інформації України.
Російські хакери атакують українців
Ворог поширює піратське програмне забезпечення навіть через українські торенти.
"Важливо пам’ятати: навіть одна "зламана" програма (чи то програма з офісного пакета, чи пасьянс "косинка" абощо), встановлена на один із компʼютерів організації, може відкрити двері російським хакерам та спецслужбам РФ до інформації про українську організацію", — йдеться у повідомленні.
Державна служба зв'язку та захисту інформації України наголосила, що використання такого вектора кібератак лише зростатиме і надалі.
Нагадаємо, російська хакерська група noName057 атакувала сайти італійських інституцій. Це відбулося 13 травня, в день візиту Президента України Володимира Зеленського.
Також ми писали, що нещодавно український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атакували хакери Російської Федерації. До того ж вони закликали здійснювати кібератаки в пропагандистських каналах.
Додамо, Сполучені Штати відправляють більше своїх кібервійськ за кордон. Америка хоче допомогти іноземним урядам боротися з хакерами.