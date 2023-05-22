Українців попередили про небезпечний торент, який поширюють росіяни

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Freepik

Хакери із Російської Федерації намагаються отримати незаконний доступ до інформаційних систем організацій та громадян України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA закликала людей не використовувати неліцензійне програмне забезпечення.

Про це повідомляє Державна служба зв'язку та захисту інформації України.

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"Важливо пам’ятати: навіть одна "зламана" програма (чи то програма з офісного пакета, чи пасьянс "косинка" абощо), встановлена на один із компʼютерів організації, може відкрити двері російським хакерам та спецслужбам РФ до інформації про українську організацію", — йдеться у повідомленні.

Державна служба зв'язку та захисту інформації України наголосила, що використання такого вектора кібератак лише зростатиме і надалі.

Нагадаємо, російська хакерська група noName057 атакувала сайти італійських інституцій. Це відбулося 13 травня, в день візиту Президента України Володимира Зеленського.

Також ми писали, що нещодавно український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атакували хакери Російської Федерації. До того ж вони закликали здійснювати кібератаки в пропагандистських каналах.

Додамо, Сполучені Штати відправляють більше своїх кібервійськ за кордон. Америка хоче допомогти іноземним урядам боротися з хакерами.