В Ираке разблокировали использование Telegram: почему передумали

Телефон с приложением Telegram. Фото: Google

В Ираке решили отменить запрет на работу мессенджера Telegram. Ранее он был заблокирован из-за соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Министерство связи Ирака заявило, что в воскресенье снимет запрет на приложение Telegram, который был введен в начале этой недели.

В заявлении министерства говорится, что решение об отмене запрета было принято после того, как "компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, призывающие компанию раскрыть организации, слившие данные граждан".

"Компания выразила полную готовность общаться с соответствующими органами", — говорится в заявлении.

Напомним, власти Ирака объявили о блокировании на территории страны мессенджера Telegram. Это решение было принято "на основании директив высших органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан", говорится в заявлении министерства коммуникации от 6 августа.