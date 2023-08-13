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В Іраку розблокували використання Telegram: чому передумали

13 серпня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Іраку розблокували використання Telegram: чому передумали
Телефон з додатком Telegram. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Іраку вирішили скасувати заборону на роботу месенджера Telegram. Раніше він був заблокований з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Міністерство зв’язку Іраку заявило, що в неділю зніме заборону на додаток Telegram, яка була запроваджена на початку цього тижня.

У заяві міністерства йдеться, що рішення про скасування заборони було ухвалене після того, як "компанія, яка володіє платформою, відреагувала на вимоги органів безпеки, які закликали компанію розкрити організації, які злили дані громадян".

 "Компанія висловила повну готовність спілкуватися з відповідними органами", —  додається в заяві. 

Нагадаємо, влада Іраку оголосила про блокування на території країни месенджера Telegram. Це рішення ухвалили "на підставі директив вищих органів, пов'язаних з національною безпекою країни, а також з метою збереження персональних даних громадян", ідеться в заяві міністерства комунікації від 6 серпня.

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