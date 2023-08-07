Питання національної безпеки: в Іраку заблокували Telegram

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммад Шиа Аль-Судані. Фото: World

Міністерство комунікації Іраку обґрунтувало блокування месенджера Telegram міркуваннями національної безпеки та необхідністю захисту персональних даних громадян.

Про це повідомляє DW.

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Влада Іраку оголосила про блокування на території країни месенджера Telegram. Це рішення ухвалили "на підставі директив вищих органів, пов'язаних з національною безпекою країни, а також з метою збереження персональних даних громадян", ідеться в заяві міністерства комунікації від 6 серпня.

У документі сказано, що іракські державні установи неодноразово зверталися до керуючої компанії Telegram з проханням "співпрацювати в закритті платформ, відповідальних за витік даних офіційних державних установ та особистої інформації громадян".

В міністерстві запевнили, що компанія ці звернення проігнорувала.

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