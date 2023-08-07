Питання національної безпеки: в Іраку заблокували Telegram
Міністерство комунікації Іраку обґрунтувало блокування месенджера Telegram міркуваннями національної безпеки та необхідністю захисту персональних даних громадян.
Про це повідомляє DW.
Чим Іраку заважає Telegram
Влада Іраку оголосила про блокування на території країни месенджера Telegram. Це рішення ухвалили "на підставі директив вищих органів, пов'язаних з національною безпекою країни, а також з метою збереження персональних даних громадян", ідеться в заяві міністерства комунікації від 6 серпня.
У документі сказано, що іракські державні установи неодноразово зверталися до керуючої компанії Telegram з проханням "співпрацювати в закритті платформ, відповідальних за витік даних офіційних державних установ та особистої інформації громадян".
В міністерстві запевнили, що компанія ці звернення проігнорувала.
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