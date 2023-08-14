В Италии заметили "тиктокера", который очень похож на Зеленского

"Тиктокер" из Италии. Фото: скриншот с видео

В социальной сети TikTok заметили блогера из Италии, который очень похож на Президента Украины Владимира Зеленского. Его назвали двойником украинского лидера.

Видео "тиктокера" распространилось в Telegram-каналах.

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"Тиктокер", который похож на Зеленского

Продавец рыбы из итальянского Неаполя Джиджи Пешериа стал очень популярным в украинском сегменте соцсети TikTok. Мужчина на видео показывает свои рабочие дни и шутит.

В комментариях под видео Пешериа люди пишут, что он очень похож на Владимира Зеленского.

Напомним, социальная сеть TikTok испытывает искусственный интеллект "Tako". Так, этот чат-бот может общаться с пользователями и помогать в поиске интересного контента.

Также мы писали, что губернатор американского штата Монтана Грег Джианфорте официально принял закон, в силу которого китайская программа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok теперь запрещена в штате. Монтана стала первым штатом в Соединенных Штатах, введшим запрет на известное приложение.