В Италии заметили "тиктокера", который очень похож на Зеленского
В социальной сети TikTok заметили блогера из Италии, который очень похож на Президента Украины Владимира Зеленского. Его назвали двойником украинского лидера.
Видео "тиктокера" распространилось в Telegram-каналах.
"Тиктокер", который похож на Зеленского
Продавец рыбы из итальянского Неаполя Джиджи Пешериа стал очень популярным в украинском сегменте соцсети TikTok. Мужчина на видео показывает свои рабочие дни и шутит.
В комментариях под видео Пешериа люди пишут, что он очень похож на Владимира Зеленского.
Напомним, социальная сеть TikTok испытывает искусственный интеллект "Tako". Так, этот чат-бот может общаться с пользователями и помогать в поиске интересного контента.
Также мы писали, что губернатор американского штата Монтана Грег Джианфорте официально принял закон, в силу которого китайская программа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok теперь запрещена в штате. Монтана стала первым штатом в Соединенных Штатах, введшим запрет на известное приложение.