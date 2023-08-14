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В Італії помітили "тіктокера", який дуже схожий на Зеленського

14 серпня 2023 20:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Італії помітили "тіктокера", який дуже схожий на Зеленського
"Тіктокер" з Італії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У соціальній мережі TikTok помітили блогера з Італії, який дуже схожий на Президента України Володимира Зеленського. Його назвали двійником українського лідера.

Відео "тіктокера" поширилося у Telegram-каналах.

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"Тіктокер", який схожий на Зеленського

Продавець риби з італійського Неаполя Джіджі Пешеріа став дуже популярним в українському сегменті соцмережі TikTok. Чоловік на відео показує свої робочі дні та жартує. 

У коментарях під відео Пешеріа люди пишуть, що він надзвичайно схожий на Володимира Зеленського.

Нагадаємо, cоціальна мережа TikTok випробовує штучний інтелект "Tako". Так, цей чатбот може спілкуватися з користувачами та допомагати в пошуку цікавого контенту.

Також ми писали, що губернатор американського штату Монтана Грег Джіанфорте офіційно ухвалив закон, в силу якого китайська програма для створення та перегляду коротких відеороликів TikTok тепер заборонена в штаті. Монтана стала першим штатом у Сполучених Штатах, який ввів заборону на відомий додаток.

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