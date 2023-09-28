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В Украине продолжают использовать финансовые приложения российского происхождения: какие именно

28 сентября 2023 20:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине продолжают использовать финансовые приложения российского происхождения: какие именно
Иллюстративное фото. Источник: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


На сегодняшний день в Украине продолжают использоваться российские финансовые приложения для учета собственных средств. Их продолжают использовать больше половины украинцев.

Об этом сообщает ain.

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По данным Saldo Apps и ASObot, 50% новых мобильных установок приходятся на российские приложения, что чревато персональным данным украинцев. Это принесло разработчикам из страны-агрессора около 250 000 долларов за полтора года с начала полномасштабного вторжения.

Источник: Saldo Apps и ASObot

Более половины таких приложений разработано в России. Еще более печальная картина с учетными бизнес-программами, но с началом полномасштабного вторжения новые украинские бизнесы уже отказываются от пользования 1С. Однако с приложениями для контроля собственных средств все иначе – 50% новых программ все еще приходится на российское производство.

Ниже опубликован полный перечень российских финансовых приложений, которые продолжают использовать в Украине:

Источник: Saldo Apps и ASObot

Напомним, что недавно ПриватБанк установил единые тарифы на SWIFT-транши. Кроме того, в нашей стране растет популярность военных облигаций.

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