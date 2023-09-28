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В Україні продовжують використовувати фінансові додатки російського походження: які саме

28 вересня 2023 20:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні продовжують використовувати фінансові додатки російського походження: які саме
Ілюстративне фото. Джерело: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На сьогодні в Україні продовжують використовуватися російські фінансові додатки для обліку власних коштів. Їх продовжують використовувати більше половини українців.

Про це повідомляє ain.

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За даними Saldo Apps та ASObot, 50% нових мобільних встановлень продовжує припадати на російські додатки, що загрожує персональним даним українців. Це принесло розробникам з країни-агресора близько 250 000 доларів за півтора року з початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Saldo Apps та ASObot

Більше половини таких додатків розроблено в Росії. Ще більш сумна картина — з обліковими бізнес-програмами, але з початком повномасштабного вторгнення нові українські бізнеси вже відмовляються від користування 1С. Однак з додатками для контролю власних коштів все інакше — 50% нових програм все ще припадає на російське виробництво.

Нижче опубліковано повний перелік російських фінансових додатків, які продовжують використовуватися в Україні:

Джерело: Saldo Apps та ASObot

Нагадаємо, що не так давно ПриватБанк встановив єдині тарифи на SWIFT-транші. Крім того, в нашій країні зростає популярність військових облігацій. 

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