В Украине разработали правила внедрения искусственного интеллекта: что известно
Министерство цифровой трансформации разработало дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине. Документ базируется на bottom-up подходе, реализуемом двумя этапами.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как будут внедрять регулирование ИИ
Сначала планируется подготовка бизнеса к будущему регулированию ИИ, а впоследствии принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct.
Министерство цифровой трансформации разработало дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине.
"Искусственный интеллект — неотвратимый тренд. Поэтому Украине нужны четкие правила, чтобы развивать бизнес и защитить права человека во взаимодействии с ИИ. Речь идет о шагах, которые позволяют нашим компаниям в сфере ИИ конкурировать с европейскими, привлекать инвестиции и наработки. И сделать цифровую среду. безопасным для человека", — отметил министр.
По его словам, эта дорожная карта базируется на bottom-up подходе, что предполагает движение от меньшего к большему. Его будут реализовывать двумя этапами.
Два этапа внедрения
На первом этапе бизнеса предоставят инструменты для подготовки к будущему регулированию искусственного интеллекта. Они будут включать в себя все необходимые этапы: от оценки влияния технологии на права человека до подписания добровольных кодексов поведения.
"Также опубликуем рекомендации и Белую книгу для ответов на вопрос о том, что делать прямо сейчас и чего ожидать в будущем", — сообщил Федоров.
Второй этап реализации подхода будет предусматривать принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct. Такой шаг, по мнению министра, позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере ИИ, упростить сотрудничество с партнерами и привлечь инвестиции.
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