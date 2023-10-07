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В Украине разработали правила внедрения искусственного интеллекта: что известно

7 октября 2023 15:51
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Павел Зинченко
редактор
В Украине разработали правила внедрения искусственного интеллекта: что известно
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: Кабмин
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство цифровой трансформации разработало дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине. Документ базируется на bottom-up подходе, реализуемом двумя этапами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Сначала планируется подготовка бизнеса к будущему регулированию ИИ, а впоследствии принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct.

Министерство цифровой трансформации разработало дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине.

"Искусственный интеллект — неотвратимый тренд. Поэтому Украине нужны четкие правила, чтобы развивать бизнес и защитить права человека во взаимодействии с ИИ. Речь идет о шагах, которые позволяют нашим компаниям в сфере ИИ конкурировать с европейскими, привлекать инвестиции и наработки. И сделать цифровую среду. безопасным для человека", — отметил министр.

По его словам, эта дорожная карта базируется на bottom-up подходе, что предполагает движение от меньшего к большему. Его будут реализовывать двумя этапами.

Два этапа внедрения

На первом этапе бизнеса предоставят инструменты для подготовки к будущему регулированию искусственного интеллекта. Они будут включать в себя все необходимые этапы: от оценки влияния технологии на права человека до подписания добровольных кодексов поведения.

"Также опубликуем рекомендации и Белую книгу для ответов на вопрос о том, что делать прямо сейчас и чего ожидать в будущем", — сообщил Федоров.

Второй этап реализации подхода будет предусматривать принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct. Такой шаг, по мнению министра, позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере ИИ, упростить сотрудничество с партнерами и привлечь инвестиции.

Ранее мы рассказывали, что в США пережившая инсульт женщина на протяжении многих лет не могла говорить. Однако это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.

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