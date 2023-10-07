В Україні розробили правила впровадження штучного інтелекту: що відомо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Кабмін

Міністерство цифрової трансформації розробило дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні. Документ базується на bottom-up підході, який реалізовуватимуть двома етапами.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як впроваджуватимуть регулювання ШІ

Спершу планується підготовка бізнесу до майбутнього регулювання ШІ, а згодом — ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct.

Міністерство цифрової трансформації розробило дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні.

"Штучний інтелект — невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ. Йдеться про кроки, які дадуть змогу нашим компаніям у сфері ШІ конкурувати з європейськими, залучати інвестиції й напрацювання. Та зробити цифрове середовище безпечним для людини", — зазначив міністр.

За його словами, ця дорожня карта базується на bottom-up підході, що передбачає рух від меншого до більшого. Його реалізовуватимуть двома етапами.

Два етапи впровадження

Під час першого етапу бізнесу нададуть інструменти для підготовки до майбутнього регулювання штучного інтелекту. Вони включатимуть усі необхідні етапи: від оцінки впливу технології на права людини до підписання добровільних кодексів поведінки.

"Також опублікуємо рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому", — повідомив Федоров.



Другий етап реалізації підходу передбачатиме ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct. Такий крок, на думку міністра, дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з партнерами та залучити інвестиції.

Раніше ми розповідали, що у США жінка, яка пережила інсульт, впродовж багатьох років не могла говорити. Однак це стало можливим завдяки технології штучного інтелекту.