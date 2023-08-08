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США провели експеримент, у ході якого бойовим дроном керував ШІ

8 серпня 2023 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США провели експеримент, у ході якого бойовим дроном керував ШІ
XQ-58A Valkyrie летить разом із F-16 Fighting Falcon під час випробувань. Фото: ВПС США
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно вчені з лабораторії Військово-повітряних сил США випробували дрон XQ-58A Valkyrie. Під час експериментального польоту БпЛА керував штучний інтелект.

Про це повідомляє DefenseNews.

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Американським дроном керував ШІ

Експериментальний політ стався на базі ВПС США у штаті Флорида. Випробування тривало 3 години, у ході якого безпілотником XQ-58A Valkyrie успішно керував ШІ.

США хочуть отримати ще 1000 таких бойових БпЛА. Під час спільної роботи з пілотованими літаками, дрони привертатимуть увагу ворожих ППО на себе та завдаватимуть ударів.

У майбутньому ВПС США планують використовувати безпілотники XQ-58A Valkyrie спільно з літаками шостого покоління та F-35 Lightning II для різноманітних військових місій. Таке поєднання літаків і дронів забезпечить більш гнучку та синхронізовану стратегію впливу на поле бою і збільшить бойові можливості ВПС.

Нагадаємо, що армія США розробляє нову технологію, що допоможе обійти інфоатаки через соцмережі на своїх військових. Застосовуючи штучний інтелект, система буде виявляти ворожих ботів, які розповсюджують фейки.

Також ми писали, що поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для роботи ЗСУ. Так, все більше українських компаній виробляють БпЛА, оснащені технологією ШІ.

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