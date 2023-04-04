Великобритания оштрафовала TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов: какая причина

TikTok

Офис Комиссара по информации Великобритании оштрафовал TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов. Причиной стали нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональной информации детей младше 13 лет без согласия родителей.

Об этом сообщает Forbes.

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Этот шаг стал результатом расследования, проведенного регулятором в прошлом году, которое пришло к выводу, что приложение для обмена видео могло обрабатывать данные детей младше 13 лет без соответствующего согласия родителей в период с мая 2018 года по июль 2020 года.

В нем говорится, что более миллиона детей в Великобритании в возрасте до 13 лет использовали платформу в 2020 году, вопреки ее условиям обслуживания, и что их личные данные использовались без согласия родителей.

По информации офиса Комиссара по информации, компания не сделала достаточно, чтобы проверить, кто использует их платформу, и удалить несовершеннолетних детей.

"Существуют законы, которые гарантируют, что наши дети будут в такой же безопасности в цифровом мире, как и в физическом. TikTok не соблюдал эти законы. Как следствие, примерно миллион детей в возрасте до 13 лет получили доступ к платформе, а TikTok собирал и использовал их персональные данные", — заявил комиссар по вопросам информации Великобритании Джон Эдвардс.

Напомним, правительство Австралии запретило использовать китайское приложение TikTok на служебных устройствах, принадлежащих чиновникам. Уже установленные приложения будут удалены.

Также мы писали, что две недели назад администрация президента США Джо Байден заявила, что китайские владельцы TikTok должны продать свои доли. Американские чиновники и законодатели тогда выразили опасение, что данные пользователей приложения в США могут быть переданы правительству Китая.