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Велика Британія оштрафувала TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів: яка причина

4 квітня 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
TikTok
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіс Комісара з питань інформації Великої Британії оштрафував TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів. Причиною стали порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональної інформації дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Про це повідомляє Forbes.

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Деталі

Цей крок став результатом розслідування, проведеного регулятором минулого року, яке дійшло висновку, що додаток для обміну відео міг обробляти дані дітей молодше 13 років без відповідної згоди батьків у період з травня 2018 року по липень 2020 року.

У ньому йдеться, що понад мільйон дітей у Великій Британії віком до 13 років використовували платформу в 2020 році, всупереч її умовам обслуговування, і що їхні особисті дані використовувалися без згоди батьків.

За інформацією офісу Комісара з питань інформації, компанія не зробила достатньо, щоб перевірити, хто використовує їхню платформу, і видалити неповнолітніх дітей.

"Існують закони, які гарантують, що наші діти будуть у такій же безпеці в цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів. Як наслідок, приблизно мільйон дітей віком до 13 років отримали доступ до платформи, а TikTok збирав і використовував їхні персональні дані", — заявив комісар з питань інформації Великої Британії Джон Едвардс. 

Нагадаємо, уряд Австралії заборонив використовувати китайський додаток TikTok на службових пристроях, які належать урядовцям. Уже встановлені додатки будуть видалені.

Також ми писали, що два тижні тому адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що китайські власники TikTok мусять продати свої частки. Американські чиновники та законодавці тоді висловили побоювання, що дані користувачів застосунку в США можуть бути передані уряду Китаю.

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